　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸推「農林22條措施」力度低？　台學者點其他關鍵「嚴防挖角」

▲▼ 中華經濟研究院陸經研究所劉孟俊研究員兼所長 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華經濟研究院今（17日）舉行「展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸國台辦今（17日）出台「農林22條措施」對台新政策，強調將支持台胞在大陸發展農業林業。對此，台灣學者劉孟俊研究員兼所長認為，「大陸方面並不理解台灣老百姓想法，實際上，這項新政策是鞏固大陸本土的熱帶水果的種植業。」對於相關台灣農業吸引力度會小許多。反倒是，大陸「十四五」規劃將強力發展八大科技類領域，台灣企業得嚴防優秀人才再次被挖角的可能性。

中華經濟研究院今（17日）在台北舉行「展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢」，針對大陸未來五年國際發展局勢、國內發展方向和新機遇。正逢大陸國台辦今上午宣布新的對台政策「農林22條措施」，依照目前兩岸情勢以及實際發展現況，大陸的新政策是否吸引台灣人西進？成為外界關注焦點。

▲▼ 中華經濟研究院陸經研究所劉孟俊研究員兼所長 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中華經濟研究院陸經研究所劉孟俊研究員兼所長 。（圖／記者任以芳攝）

依照目前兩岸情勢，加上日前台灣鳳梨被禁，大陸突然又釋放利多能否吸引有興趣的台灣人西進發展農業？中華經濟研究院陸經研究所劉孟俊分析，「一定有某部分的農民會覺得有吸引力，但對岸還是不太了解台灣的老百姓真正內心想法。」

舉例，台灣鳳梨被禁事件，劉孟俊進一步說，首先對岸歡迎我們到海南島去種鳳梨，等到有能力種出來後就開始做制裁。假設有天蓮霧也種的出來，是不是也蓮霧也要被制裁。「農林22條措施」本質上還是在鞏固他們的熱帶水果的種植業。

▲▼電信,數位通信,通訊,科技（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸積極發展積體電路項目，未來五年內將需要大量優秀人才（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

至於，談到大陸「十四五」規劃發相，為了防止美國「卡脖子」，大陸將全力強化國家戰略科技力量，網路空間、生物育種、新能源、量子科技、人工智能、以及積體電路等八大領域。其中，大陸積極發展積體電路項目，未來五年內將需要國際上大量優秀人才，台灣相關科技產業的高階主管很可能會是被鎖定目標之一。

對此，劉孟俊也提醒，「台灣要嚴防被挖角情況。」他也強調，兩岸挖角已經是很長歷史，不是突然發生。長期以來，大陸確實善於模仿取得技術後再成功轉型，像是深圳起家的華強北就是很好例子。如今，對岸假設要挖角，台灣企業留住人才必須需要注意，能否能幫員工「累積財富」。

依照過去大陸灑大錢模式，確實延攬不少國內優秀人才。劉孟俊強調，未來企業主留人也要有誠意和努力，尤其是關鍵的高階管理人。比如，可以給對方更大發展空間，舉例，企業內創業或者體制外創業，讓員工覺得在台灣更有發揮空間，才有機會讓好人才不會有驛動的心。

ET快訊
醫美富少撞死人喊大受打擊！爬頂樓躲記者竟諷：XX娘，可憐了
「許鮭魚」吃免費壽司改不回本名　媽崩潰：小時候就改過
前空姐「自導自演施暴片」曝！狂甩婆婆巴掌+猛踹再吼：要妳命
快訊／攀岩男卡茂林山壁慘死！勇消找到遺體　竟是塑膠大廠少東

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸晶片製造設備技術大突破　「離子注入機」全譜系產品國產化

陸推「農林22條措施」力度低？　台學者點其他關鍵「嚴防挖角」

激動爸抓小兄妹去派出所　逼警立案：他們偷我錢快依法嚴懲！

遊覽車撞山壁6死！　陸國台辦發文關心：對遇難台胞表示哀悼

16歲少年大玩4P！3人妻「輪番上陣2hrs」　他當場休克喪失性功能

坐月子下體挖到「超大條紗布」　醫才坦承：接生完「忘記拿出來」

阿里UC瀏覽器被央視點名！陸應用商店火速下架封殺

馬英九說「一國兩制」已死　國台辦籲：明辨是非

寧夏偏鄉女童「天使笑容」迷倒4千萬人　網大讚：長大一定是美女

曾害高原精靈近滅絕！　藏羚羊絨披肩化名「Toosh」再現出售

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

陸晶片製造設備技術大突破　「離子注入機」全譜系產品國產化

陸推「農林22條措施」力度低？　台學者點其他關鍵「嚴防挖角」

激動爸抓小兄妹去派出所　逼警立案：他們偷我錢快依法嚴懲！

遊覽車撞山壁6死！　陸國台辦發文關心：對遇難台胞表示哀悼

16歲少年大玩4P！3人妻「輪番上陣2hrs」　他當場休克喪失性功能

坐月子下體挖到「超大條紗布」　醫才坦承：接生完「忘記拿出來」

阿里UC瀏覽器被央視點名！陸應用商店火速下架封殺

馬英九說「一國兩制」已死　國台辦籲：明辨是非

寧夏偏鄉女童「天使笑容」迷倒4千萬人　網大讚：長大一定是美女

曾害高原精靈近滅絕！　藏羚羊絨披肩化名「Toosh」再現出售

兄弟球員異動2上3下　潘志芳、陳偉漢下二軍

七星潭惡霸犬咬到「未牽繩臘腸」　綁家門活活被對方飼主打死！

46歲穿露肚裝也超辣！　謝金燕「洗衣板腹肌＋110cm長腿」驚豔網友

被柯文哲支持選2022　王世堅嚇一跳：難得說對一句話！

比鮭魚更狂！父母竟替她取名「夏威夷草裙舞」　慘遭撤銷監護權

跟何炅「摸臉、牽手過馬路」…網瘋猜是24歲男星！　知情人士發聲

毛巾悶死8歲幼女！鬼母伴屍7天後點火自殺　全為「報復孩子的爸」

王維中左手腕瘀青　許銘傑：有一點不可思議

新竹壽司郎捕獲野生「o鮭魚」　他瞞父母改名：吃完就改回

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

禁台灣鳳梨後　大陸推「農林22條措施」吸引台農！

29歲媽帶兒女自殺！生前遺書曝光

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

新婚妹到酒店面試！經理提「1要求」千人氣炸

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

寧夏偏鄉女童「天使笑容」迷倒4千萬人

14歲公主新婚3天就自盡！宮女掀裙慘揭真相

女大生活得像狗PO千字遺言自殺亡

15歲女兒弒母藏屍3個月！謊稱媽媽拋家出走

鼻根長痘擠一下　3天後語言功能喪失癱瘓

三國最被低估武將　曾追殺曹劉孫3人

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

更多熱門

相關新聞

大陸想吸引台灣人才　農委會：很難避免

大陸想吸引台灣人才　農委會：很難避免

大陸3 月1日起暫停進口台灣鳳梨，今（17日）對台灣宣布將祭出「農林22條措施」，要吸引台灣人和與台灣企業到大陸發展農業林業相關領。農委會副主委陳駿季表示，政府有禁止赴大陸投資的409項，包含了農業，但至今沒開罰過，且若從公部門退休的人想要把技術帶過去，其實「很難避免」。

對台農林22條　朱鳳蓮：助拓內銷

對台農林22條　朱鳳蓮：助拓內銷

影／中資高薪挖角！台灣高科技業營業秘密陷危機！｜行動法庭　第113集　完整版

影／中資高薪挖角！台灣高科技業營業秘密陷危機！｜行動法庭　第113集　完整版

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

關鍵字：

農林22條措施對岸挖角

讀者迴響

熱門新聞

鮭魚男大生是他！2天要吃爆壽司餐

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面