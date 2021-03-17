陸推「農林22條措施」力度低？　台學者點其他關鍵「嚴防挖角」

▲中華經濟研究院今（17日）舉行「展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸國台辦今（17日）出台「農林22條措施」對台新政策，強調將支持台胞在大陸發展農業林業。對此，台灣學者劉孟俊研究員兼所長認為，「大陸方面並不理解台灣老百姓想法，實際上，這項新政策是鞏固大陸本土的熱帶水果的種植業。」對於相關台灣農業吸引力度會小許多。反倒是，大陸「十四五」規劃將強力發展八大科技類領域，台灣企業得嚴防優秀人才再次被挖角的可能性。

中華經濟研究院今（17日）在台北舉行「展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢」，針對大陸未來五年國際發展局勢、國內發展方向和新機遇。正逢大陸國台辦今上午宣布新的對台政策「農林22條措施」，依照目前兩岸情勢以及實際發展現況，大陸的新政策是否吸引台灣人西進？成為外界關注焦點。

▲ 中華經濟研究院陸經研究所劉孟俊研究員兼所長 。（圖／記者任以芳攝）

依照目前兩岸情勢，加上日前台灣鳳梨被禁，大陸突然又釋放利多能否吸引有興趣的台灣人西進發展農業？中華經濟研究院陸經研究所劉孟俊分析，「一定有某部分的農民會覺得有吸引力，但對岸還是不太了解台灣的老百姓真正內心想法。」

舉例，台灣鳳梨被禁事件，劉孟俊進一步說，首先對岸歡迎我們到海南島去種鳳梨，等到有能力種出來後就開始做制裁。假設有天蓮霧也種的出來，是不是也蓮霧也要被制裁。「農林22條措施」本質上還是在鞏固他們的熱帶水果的種植業。

▲大陸積極發展積體電路項目，未來五年內將需要大量優秀人才（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

至於，談到大陸「十四五」規劃發相，為了防止美國「卡脖子」，大陸將全力強化國家戰略科技力量，網路空間、生物育種、新能源、量子科技、人工智能、以及積體電路等八大領域。其中，大陸積極發展積體電路項目，未來五年內將需要國際上大量優秀人才，台灣相關科技產業的高階主管很可能會是被鎖定目標之一。

對此，劉孟俊也提醒，「台灣要嚴防被挖角情況。」他也強調，兩岸挖角已經是很長歷史，不是突然發生。長期以來，大陸確實善於模仿取得技術後再成功轉型，像是深圳起家的華強北就是很好例子。如今，對岸假設要挖角，台灣企業留住人才必須需要注意，能否能幫員工「累積財富」。

依照過去大陸灑大錢模式，確實延攬不少國內優秀人才。劉孟俊強調，未來企業主留人也要有誠意和努力，尤其是關鍵的高階管理人。比如，可以給對方更大發展空間，舉例，企業內創業或者體制外創業，讓員工覺得在台灣更有發揮空間，才有機會讓好人才不會有驛動的心。