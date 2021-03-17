遊覽車撞山壁6死！　陸國台辦發文關心：對遇難台胞表示哀悼

▲台灣遊覽車蘇花撞山6死，家屬招魂現場淚崩。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳政錄／北京報導

舊蘇花115公里處16日下午發生遊覽車撞山壁嚴重事故，造成6人不幸因傷重宣告不治，引發各界譁然。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日下午透過聲明，表達關心，指稱對遇難台胞表示哀悼，向家屬及傷者表達誠摯慰問。

朱鳳蓮表示，我們（陸方）對發生這樣的事故感到痛心，對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，遊覽車車上乘客是新北市新店區復興里的里民，這幾天在進行里民活動，但沒想到卻在16日下午回程途中，遊覽車疑似失控撞上山壁，造成車上45人分別受到輕重傷送醫，其中6名乘客當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

這並非大陸國台辦首次對台灣遊覽車事故表達關切之意。回顧2017年，因台灣曾接連發生遊覽車事故，其中包括2月4日，一輛載有26名浙江遊客的旅遊大巴在高雄發生了撞擊涵洞的事故，導致21名遊客受傷，以及2月13日台北遊覽車翻覆，33人罹難、12人受傷，以及2月17日一輛載滿大陸遊客的遊覽車冒煙。

時任國台辦發言人安峰山2017年2月22日表示，對於在台旅遊接連發生的安全事故，國台辦深表關切，也高度重視大陸遊客赴台旅遊的安全問題。人命關天，台灣有關方面應該認真反思，究竟是什麼原因屢屢發生此類問題，進而能夠採取切實有效的措施來加強安全管理，杜絕安全隱患。

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