高醫體系狂買1萬公斤高麗菜挺農民！意外曝「鳳梨」陰影面積

▲高醫認購1萬公斤台東高山高麗菜挺農民 。（圖／高醫提供）
記者許宥孺／高雄報導
近期全台興起一股鳳梨熱，不過鳳梨對醫護人員來說，還是有點怕怕的！但是高醫院體系還是想挺農民，所以換個方式，不買鳳梨，而是買高麗菜，因為高麗菜進入盛產期，高雄醫學大學董事會陳建志董事長率領旗下6家校院，向台東縣海端鄉農民聯合購買1萬公斤高麗菜，以實質的行動，支持農民。
▲高醫認購1萬公斤台東高山高麗菜挺農民 。（圖／高醫提供）
高醫也透過院內的營養師呼籲，十字花科的高麗菜含有大量植化素及強力抗氧化物，研究顯示多吃蔬果能抑制癌症；而人體的流行病學研究也大力支持多吃蔬果能預防癌症，高麗菜就是一個極佳選擇。除了防癌以外，高麗菜有大量纖維素、維生素C、護眼的類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素，豐富的膳食纖維，也能提供飽足感，是減重的優質食材。高醫營養部也示範5道高麗菜料哩，讓大家回去也可以試著做做看。
▲營養師指出，高麗菜含有大量植化素及強力抗氧化物，研究顯示多吃蔬果能抑制癌症。（圖／高醫提供）
其實在醫護界裡頭，鳳梨因為有「旺來」的諧音，醫護人員避之唯恐不及，就怕吃了，害急診事故不斷！不過私下求證高醫，高醫高層人員僅是笑了一笑，就說一樣都是「幫助農民」，社會資源平均分擔都是好事一樁！
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