老母和鄰居吵架　遭兒「肉掌一甩」當場斃命！倒地無意識畫面曝

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度76歲婦女考爾（Avtar Kaur）15日與鄰居爆發停車糾紛，儘管雙方衝突隨後解決，但她的兒子仍上前質問與鄰居發生口角的事情，引爆新一波爭吵，更因此賞了母親一巴掌，讓她當場失去知覺倒地，緊急送醫。警方16日證實，考爾到院前心肺功能停止過世。

綜合新德里電視台（NDTV）等媒體報導，考爾15日下午與鄰居因停車問題發生衝突，對方氣到當場打電話通報，待警方到場後，這名鄰居稱問題已經解決，不再追究此事。

只不過，這起事件並未因此落幕。考爾45歲兒子蘭比爾（Ranbir）隨後朝她嚴厲質問與鄰居爆發衝突的事情，導致考爾、蘭比爾、蘭比爾妻子爆發新一波爭執。

▲76歲婦女考爾被賞巴掌後，倒地身亡。（圖／翻攝自推特）

依據監視器畫面，3人當時就站在路邊，但身穿藍衣的蘭比爾突然賞母親一巴掌，考爾當場倒地失去知覺，就算蘭比爾妻子上前試圖喚醒她，仍無任何反應，被緊急送往附近醫院。

警方16日證實，考爾到院前心肺功能停止過世。官員表示，警方現已立案展開調查，並逮捕失業的蘭比爾。

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