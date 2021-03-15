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4歲童遭性侵「割喉裝袋」棄屍！見愛女成冰冷遺體　悲痛父飲毒亡

▲女童,孩子,盪鞦韆（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲ 4歲女童遭性侵後殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度再度傳出一起性侵悲劇，錫爾瓦斯薩一名父親悲痛地服毒自殺，因為他年幼的女兒突然失蹤，幾小時後被發現，卻已成為冰冷遺體。她生前不僅遭人性侵，還被以利器割破喉嚨，棄屍於社區籃球場，做案手法相當殘忍。

錫爾瓦斯薩警方13日表示，一名30歲男子涉嫌性侵後謀殺一名4歲女童，在達德拉納加爾哈維利（Dadra and Nagar Haveli）的納羅利村（Naroli）落網。而女童父親因無法承受喪女的創傷，日前服毒身亡。

《印度快報》14日報導，受害女童12日下午本在屋外玩耍，卻突然失蹤，她著急的父親趕緊報警。警方調閱附近監視器，發現女童並未離開他們居住的公寓，推測她還在大樓裡，花費3小時搜查大樓共40多戶人家，最後在社區的露天籃球場找到一個塑膠袋，裡頭裝著女童屍體，頸部被以鋒利的武器割破。

警方接著發現，女童居住的社區附近一間公寓窗戶被打破，循線找到30歲男嫌並將他逮捕。男嫌最初說詞反覆，後來才坦承，看見女童在公寓一樓玩耍後，便將她帶進自己屋內，犯下罪行。

警官譚德爾（Chhaya Tandel）說明，男嫌去年搬到女童家附近，和另一名男子合租，二人都在附近工廠工作。而女童父親得知愛女死訊太過震驚，12日晚間因服毒緊急送醫，隔天不治身亡。

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