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懷孕乳牛剖腹「挖出71kg垃圾」　手術影片曝！驚見鐵釘、碎玻璃

▲▼印度流浪牛隻誤食塑膠垃圾。（圖／達志影像／shutterstock）

▲印度流浪牛隻誤食塑膠垃圾。（圖／達志影像／shutterstock）

記者張寧倢 ／編譯

印度哈里亞納邦（Haryana）的獸醫發現一頭懷孕的乳牛，時不時會踢自己的肚子，這表示牠正處於疼痛狀態，進行檢查後發現，乳牛體內竟然藏有重達71公斤不可分解的垃圾，其中不乏鐵釘、硬幣、玻璃碎片、別針、塑膠袋等危險物品。

根據法新社報導，法里達巴德（Faridabad）地區一隻懷孕的乳牛2月底在街上被車撞，當地動物基金會隨即投入救援，但獸醫卻發現這隻流浪母牛一直在踢自己的腹部，這表示母牛相當痛苦，也被診斷出排泄系統出了問題。經過X光與超音波來回檢查後，獸醫們確認了母牛胃裡存有大量有害物質。

報導指出，獸醫杜貝（Ravi Dubay）於2月21日參與了4小時的開腔手術，從牠的4個胃腔取出鐵釘、塑膠、大理石、硬幣、碎玻璃、螺絲與別針等不可分解的垃圾，這些異物總共竟然重達71公斤，杜貝震驚表示，「這是我13年從醫經歷中，見過牛隻體內含有的最大量垃圾，3位醫生們用盡力氣才把它全部拉出來。」

杜貝說，雖然試圖救出牠肚子裡的小牛，但這隻母牛沒有提供足夠的空間給胎兒生長，於是小牛不幸夭折，而母牛在動完手術的3天後也未能成功存活。另一名獸醫茂爾亞（Atul Maurya）稱，反芻動物的消化系統相當複雜，如果異物長時間滯留胃部，就會黏在胃裡，可能會導致空氣無法排出，動物會摔倒或是開始踢自己的腹部。

報導估計，大約有500萬頭牛在印度各個城市遊蕩，許多牛會狼吞虎嚥地吃著街上大量的塑膠垃圾。《印度時報》2017年曾報導，光在北方邦首府勒克瑙（Lucknow），每年就有約1000頭牛因為誤食塑膠而亡，而印度2019年平均產生近2.6萬噸的塑膠垃圾中，有40%未經適當收集與處理，進而危害環境、流浪動物與人體健康。

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