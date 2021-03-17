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智慧手錶通知「凌晨消耗500卡」　她意外揭男友「床上運動」偷吃！

▲▼ 智慧手錶揭男友劈腿。（圖／翻攝自TikTok／@ladynadiaessex）

▲ 智慧手錶竟意外揭發男友劈腿。（圖／翻攝自TikTok／@ladynadiaessex）

記者陳宛貞／綜合外電報導

現代人注重健康，許多人購買智慧手錶紀錄運動和睡眠習慣，卻意外成為一名女子揭發男友劈腿的鐵證。英國專欄作家埃塞克斯（Nadia Essex）日前在網路上分享這段感情經驗，當時她的智慧手錶跳出通知，顯示男友在凌晨消耗500大卡，才發現對方謊稱跟朋友聚會，實際上是去做「床上運動」。

埃塞克斯因在英國實境秀《名人去約會》（Celebs Go Dating）中擔任約會專家聞名，5日在TikTok分享這段故事，讓眾多網友傻眼。影片開頭是另一名TikTok網紅請大家分享自己「發現一段感情吹了的瞬間」，埃塞克斯說明，有天她男友和男生朋友出去玩了一晚，回家後嚴重宿醉，她便打算為男友煮頓早餐，沒想到智慧手錶跳出的通知揭穿對方的謊言。

埃塞克斯提到，當時她的Fitbit智慧手錶和男友的同步，就在她正準備早餐時，手錶跳出通知，恭喜他男友「在凌晨2時至3時間燃燒超過500卡路里」，她馬上察覺到，原來男友根本不是出門見朋友，而是去和別人愛愛，便自己把剛煮好的早餐解決，這段感情也結束了。

這段影片在TikTok上引起廣大迴響，獲得多達4.8萬讚。網友紛紛留言表示，「這真是最糟糕的經驗」、「很高興妳擺脫他了」、「天啊，原來Fitbit好處多多」、「凌晨2點還真是個奇怪的運動時間」、「一個小時？他們好持久」。

@ladynadiaessex

#stitch @megan_boykoff #breakupstory

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