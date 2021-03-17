比鮭魚更狂！父母竟替她取名「夏威夷草裙舞」　慘遭撤銷監護權

▲迴轉壽司業者推出與「鮭魚」同名享優惠的活動，台灣部分民眾相繼改名。（圖／記者黃士原攝）

記者張寧倢／編譯

知名壽司業者推出3月17、18日只要名字有「鮭魚」即可享全桌免費的優惠活動，引發全台許多民眾改名的「鮭魚之亂」。然而，國外也有人會給小孩取各種怪異的名字，有的國家甚至明文禁止用某些特定字眼來命名。

根據英國媒體《Dorset Echo》報導，英國並未禁止以特定字詞當作姓名，因此有些父母會替小孩取名「Superman」（超人）或「Ikea」（宜家家居）等古怪特別的名字。連特斯拉創辦人馬斯克2020年也宣布將兒子取名為「X Æ A-12」，但美國加州法律規定，出生登記姓名不得使用象形、表意文字或變音符號，因此可能無法成為法定姓名。

▲英國有父母將小孩取名為「Ikea」，與跨國家具賣場同名。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

報導提到，國外不僅有人為自己的小孩取名為「4Real」（來真的），還有人把雙胞胎分別取作「Fish and Chips」（炸魚薯條）。紐西蘭曾有一對夫妻將女兒名字取作「Talula Does The Hula From Hawaii」（夏威夷的塔盧拉草裙舞）之後，被法院裁定失去監護權，另有一對瑞典夫妻為了抗議命名規定太嚴格，而申請將孩子命名為「Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116」，而這個長達43字的名字其實讀作「Albin」。

▲一對瑞典夫婦為抗議該國命名規則，將孩子取名為「Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

報導也列出其他「怪異到被禁止使用」的名字，例如，在馬來西亞「Chow Tow」（臭頭）、「Woti」（性交）因為不符合當地宗教傳統而被禁用。而丹麥每年約有250件命名申請遭到駁回，其中一個是「Anus」（肛門），類似案例還有紐西蘭禁止使用「Anal」（肛交）與「Sex Fruit」（性感水果）等字眼為孩子命名。

另外，墨西哥的命名規定也相當嚴格，包括「Lucifer」（惡魔）、「Marciana」（火星人）、「Robocop」（機器戰警）、「Rambo」（藍波）、「Scrotum」（陰囊）、「Hitler」（希特勒）等，都是被規定為不允許使用的名稱。

更多國際新聞

►泰國宮鬥新局！貴妃「眼神藏刀」冷瞪王后 網熱議：要逼宮上位了

►美女重機騎士爆紅！電視台採訪揭「真面目」…網崩潰哭：我不相信

►智慧手錶通知「凌晨消耗500卡」 她意外揭男友「床上運動」偷吃！

聽Podcast掌握國際局勢

現省近3000元！LEEDAR麗「精梳棉」兩用被床包4件組