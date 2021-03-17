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獨／20歲漩渦鳴人鮭魚報到！他曝戶政事務所現況...感謝阿姨沒責備

▲▼20歲在學大學生跟上鮭魚風又喜愛火影忍者，並改名謝漩渦鳴人鮭魚。（圖／謝漩渦鳴人鮭魚提供）

▲20歲男大學生跟上鮭魚風又因喜愛《火影忍者》，改名謝渦鳴人（漩渦鳴人諧音）鮭魚。（圖／男大生提供）

記者黃宥寧／綜合報導

「壽司郎」推出姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費。北市20歲「謝渦鳴人鮭魚」（取《火影忍者》漩渦鳴人諧音）男大生，於16日前往戶政事務所改名引起騷動。他接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問稱「不是吃不起」，改名的動機是因為自己常被一位友人罵蠢，加上想吃鮭魚的朋友也慫恿他才改名。

「謝渦鳴人鮭魚」男大生接受訪問表示，其實看到壽司郎推出的活動他本來覺得誘因真的還好，而且也不是吃不起，何必那麼麻煩去改名。鮭魚男大生告訴記者，讓他最想改名的動機是被一位朋友激到。他也淡淡說，自己時常遭友人罵蠢，但他也不想嘴回去；除了這原因外，也被摯友慫恿，就在前因與後因下，他認真思考改名這件事的利弊。

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鮭魚男大生告訴記者，他發現改叫「鮭魚」可以順便建立人脈，像這次改名就有機會認識到不少台大的學生，也有機會在壽司郎時和一些女生拼桌，但他表示，他現在有女朋友所以不準；但假如他現在單身，就可以因改名製造了能和很多女生認識的機會。對此他覺得改名是利大於弊，再加上這件事真的很酷所以就改了。他也笑著說，「年紀再大一點可能就不敢了。」

由於申請改名，以3次為限，未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。這次掀起的壽司改名風波，應可援用第六款申請改名，但依規定只以3次為限。此外，「改名、改回」即算2次，如改成「謝鮭魚」後再改回正常姓名，即用掉2次機會，未來只能再改1次，因此必須慎思。

▼壽司郎推出尋人啟事活動，只要姓名有「鮭魚」同音同字就能享「全桌免費」。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

鮭魚男大生也說，「既然改名次數有限制，所以決定要給自己一個難忘的回憶」，他透露，本來想取更長叫做「新阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲混元形意太極鮭魚」，但想到在戶政事務所簽名很麻煩，他就想到自己是火影忍者迷，乾脆就叫「謝渦鳴人鮭魚」比較短比較好寫。

他也跟記者說，16日他去戶政事務所辦理時，排在他前面跟後面的人都要把名字改成鮭魚，但戶政事務所的阿姨也只是小傻眼，並沒有給予過多的責備，他更表示寫感謝戶政事務所的工作人員。

鮭魚男大生對於改名這件事情也有些想法，他認為這很白癡但也是自由，他在改名前將該做的功課、該查的資料都弄好了，反正就是放手玩了，也沒什麼損失，說丟臉也還好，會因為改名去嘲笑的人，只有迷信姓名學的人跟自命清高的人而已。

他也表示，如果真的認為每個去改怪名字的人只是為了吃免費壽司，目光也未免太狹隘。他嚴肅說，「這個社會已經夠多白癡事了，畫地自限什麼都不敢做、什麼都要酸一下，不要當不敢吭聲的社畜，不如趁著還敢做白癡事的時候，做點難以忘懷的事情。」

最後他坦承會改回原名，畢竟當女朋友介紹他的時候「爸媽這我男友，叫謝渦鳴人鮭魚」會有點尷尬，要是出了什麼意外，墓碑寫的會是「謝渦鳴人鮭魚之墓」，不知道葬禮時是要哭還是要笑；不過在某種意義上也算是永遠的傳奇吧，他也將於今晚前往壽司郎怒吃一波，如果只有一次機會的話，吃個五、六十盤不是問題。

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