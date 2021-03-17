仰德大道4死車禍　女業者推責給死亡水泥車駕駛...受害警怒了！

▲仰德大道釀4死，信詠工程行負責人陳美蘭庭上表示自己不會開車，並將意外意圖推卸給身亡駕駛阮英貴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，被告信詠工程行負責人陳美蘭、真銓材料行混凝土泵浦車維修技師盧志宏，被依過失致死罪起訴，17日開庭審理釐清肇事責任。法官發現陳擁另家「信協工程行」並詢問陳美蘭，車誰買的？平時交給誰？她則回「我不會開車，車都是死者阮英貴保管」，旁聽席被害家痛批她根本不敢負責！

事發當天，水泥車駕駛阮英貴行經仰德大道新安路口，當時像溜滑梯般往下衝，駕駛疑似左偏先閃過等紅燈的機車，緊接著撞上從新安路左轉出來的轎車，再往前衝撞其他機車、轎車、民宅，整個過程僅有1分多鐘。這場車禍更造成22車連環追撞，共4死9傷，44歲水泥車駕駛阮英貴當場遭彈出車外傷重不治。

陳美蘭今於庭上表示，已經和本案9成受害者達成和解，僅剩翁竟期母親沈滿女士、柯真女、傷者陳志豪。其中沈滿女士每次都參與開庭並陳述意見，她向法官無奈表示，「每次談和解她(指陳美蘭)就說多十萬給妳」，根本沒有誠意，更哽咽說，「我孩子的命不是這樣的！」請法官先別終結辯論，因陳美蘭父親陳木案件偵查中。

▼陽明山車禍釀4死，該水泥車車齡達40年，經查根本沒有手煞車。（圖／ETtoday新聞雲）

另名傷者同為警員的陳志豪，案發時因執行公務，遭該車禍波及，導致下肢開放性骨折併全身多處受傷。他表示，「陳美蘭明知二手品零件會有安全疑慮，卻還是使用，把社會大眾的安全當作什麼？」將來可能還會有第2次、第3次悲劇發生。

法官接著詢問陳美蘭泵浦車平常是誰保養，她則回，車子有狀況，司機阮英貴會跟她說，或告訴盧志宏父子；但也引起法官質疑，陳美蘭前次都稱阮英貴僅是「兼職的臨時工」，為什麼能決定車子該不該修或是保養？陳則表達，買這輛車之後都由父親陳木交給盧父子進行維修。

上次開庭陳美蘭曾說阮英貴是臨時司機，只要他上工就是駕駛該事故車輛，並指出車況阮最清楚，也都是由阮來負責維修保養，檢察官當場怒批，「車輛保養責任就是在陳美蘭身上，卻一昧只想將保養責任推給已故阮英貴。」

法官最後問經濟狀況，陳美蘭則表示，信詠工程行已經沒有營業，偶爾會到信協工程行part-time，收入並不高。盧志宏則說目前仍在材料行負責汽車維修，月薪4萬至5萬元，有3名小孩要撫養，他一度記不得自己小孩年齡幾歲，法官也提醒他「要把小孩年紀記住啦」。全案訂於3月24日上午9點30分續開庭。

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