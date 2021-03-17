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網紅跟風免費送海鮮！「16位鮭魚本尊」訊息狂炸　老闆傻：這麼多

▲▼送8片鮭魚（圖／海王子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲活動有更動17日截至，老闆霸氣200片送到完！（圖／海王子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛、曾筠淇報導

日本連鎖店「壽司郎」喊出 ，名字有「鮭魚」同音同字就可享全免費的優惠！消息一出，真的有民眾衝去改名，就是衝著吃爆而來，對此，一家海鮮業者也霸氣喊出「送鮭魚片」的活動，一人最高可拿8片，老闆還自掏腰包宅配送到府，如今竟有16位「鮭魚」報名。

網紅海鮮業者「海王子6968h3」也應景搭上這波熱潮，16日在IG限時動態笑稱，「為了免費鮭魚改名字，那我就送你們」，並喊出民眾拿出身分證，經過拍影片審核，確實是真名無誤，就霸氣送8片新鮮鮭魚片。

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▲▼送8片鮭魚（圖／海王子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三位一同改名的男大生也現身！（圖／海王子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

《ETtoday新聞雲》向業者求證，陳姓老闆透露，從昨日到今日已有16名網友私訊，有趣的是，最初改名的三位男大生也已報名，目前10位身分已確認無誤，另外6位還在審查中。

老闆直呼，沒想到真的有這麼多「鮭魚」本尊熱情湧入，為了希望人人都能拿到鮭魚片，目前先降為一人5片，請大家見諒。最後陳老闆也強調，鮭魚總共200片數量有限，活動到今（17日）截止，確認身份無誤後，就會用宅配送出。

▼網友名字超奇葩！（圖／海王子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼送8片鮭魚（圖／海王子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼送8片鮭魚（圖／海王子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼送8片鮭魚（圖／海王子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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