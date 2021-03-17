破紀錄！28歲男改名「愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹干貝龍蝦...」36字全台最長





▲壽司郎。（圖／台灣壽司郎提供）

記者羅婉庭／新北報導

知名餐廳壽司郎推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」。不料，許多人為了免費壽司改名，新北市目前共有26位新北市民改為鮭魚。其中，一名28歲的陳先生因與他人同姓名，改成「陳愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共36字，也打破最長名字紀錄。

截至17日16:00止，新北市共有26位民眾，為了吃免費壽司改名為鮭魚，其中有23位男性、3名女性。板橋、淡水區各7人，三重區3人，新莊、土城、新店區各有2人，中和、永和、蘆洲則各1人。

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壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

由於「鮭魚」兩字太特別，引發許多網友質疑，「到底誰會這樣取名？」不少民眾也笑稱，「壽司郎真的太小看客家人了」、「台灣人貪小便宜的逆襲要來了」、「一堆身分證換發日110/03/15、16、17」、「該改名了吧」。

根據《姓名條例》第9條規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一機關、機構、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同者。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同者。三、同時在一直轄市、縣 (市) 居住六個月以上，姓名完全相同者。四、銓敘時發現姓名完全相同，經銓敘機關通知者。五、與經通緝有案之人犯姓名完全相同者。六、命名文字字義粗俗不雅或有特殊原因者。

新北市民政局表示，因「文字字義粗俗不雅或有特殊原因」並無統一裁量標準，只要民眾向戶所提出改名申請皆會受理，不過一生只有3次改名機會，改名前務必三思。

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