乾脆改名「12樣海鮮大餐」　網跪：超前部署！神出本尊...真相曝光

▲只要名字有「鮭魚」同音同字，17與18日就能享全免費的優惠！（圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

全台掀起鮭魚之亂，民眾都是衝著「壽司郎免錢吃到飽」的活動而來！甚至有20歲男大生因喜愛動畫《火影忍者》，心血來潮改作謝渦鳴人鮭魚，如今還有網友吃「12樣海鮮大餐」，名字長達29字，結果真相糗翻了。

一名女網友在臉書整理「鮭魚懶人包」，只見大家創意無限，包括許星光流連擊鮭魚、潘同鮭魚盡、謝渦鳴人鮭魚等，其中竟有人乾脆把所有海鮮都取完，「劉育銓鮭魚鮪魚旗魚鮮蝦甜蝦干貝鮑魚海膽和牛松葉蟹大閘蟹龍蝦」，總共12樣珍品，就是為了以後其他店家舉辦相同活動時，也可以吃好吃滿。

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不過仔細一數，該位陳先生的名字多達29字，明顯是P圖P很大，依照現行規定名字最多僅能25字，而榮登最長姓名，是一位來自台南的計程車駕駛，「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」。礙於系統輸出格式僅能15個字，因此戶政人員只好一個字一個字以人手書寫方式。

▲全台最長姓名！（圖／記者林悅翻攝）



▲謝姓網友笑稱，被友人慫恿改名。（圖／謝漩渦鳴人鮭魚提供）



不久後，這位「海鮮全餐」的劉姓男網友在臉書坦承，「哭啊各位我修圖的，不要打我！」底下網友則胡鬧回應，「直接變網紅，笑死」、「網路留名欸」、「身分證字太多要用手寫才會像真的」、「被一堆人分享」、「超前部署」、「建議『魚』字可以不重複，這樣可以放更多食材」。

▲真相是網友P圖惡搞！（圖／翻攝臉書）



由於改名字太夯，內政部也在臉書提醒，依現行規定，人名一生可有「3次」改名機會，若超過次數恐一輩子揹著奇特姓名，請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源。