39歲學霸警官墜橋亡！曾攻讀清大資工博士班　憾留9歲、6歲兒女

▲保四總隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名詹姓保四員警，15日下午被民眾發現躺在深20公尺的華陽橋底，救起時已經明顯死亡，消息傳回任職的第三大隊，同僚間心情相當的悲痛，據大隊長楊元和指出，死亡原因疑似與家庭及身體因素有關，不過一切的真相仍有待警方的進一步調查釐清。

詹男是嘉義人，現年39歲，警官大學畢業後，2012年調派到彰化保四總隊擔任資訊勤務工作，他仍不忘記勤奮讀書，攻讀清華大學資訊工程博士班，但後來因為健康因素辦理休學，調派到三大隊任職。

▲保四總隊第三大隊。（圖／記者唐詠絮攝）

楊元和說，詹姓警務員在彰化租屋，為人沉默寡言，工作執勤認真，目前育有1子9歲、1女6歲，3月13日擔服值日勤務一切正常，但他15日上午就沒有到班，單位員警發現後四處尋人，沒想到卻發生憾事，死亡原因疑似與家庭及身體因素有關，至於後續的治喪事宜會全力的配合家屬辦理。

巧合的是，1月中旬幾乎同一地點，也有1名男子穿著雨衣陳屍橋下，不料，事隔2個月，竟再度發生有人墜橋意外，讓人不勝唏噓，至於確切的死因，仍有待警方進一步調查釐清真相。

▲保四警官墜華陽吊橋亡。（圖／民眾提供）

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