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印度巴士失控墜橋至少38死　掉進水道慘滅頂！仍有多人失蹤

▲▼ 印度中央邦16日一輛巴士墜橋掉進水道，至少38死。（圖／翻攝自推特）

▲事發後，巴士車體一度完全淹沒在水中。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度中央邦西第縣16日上午發生一輛載有60多人巴士墜橋掉入水道的意外，巴士車體直接沒入水中，奪走至少38條人命。當局稍早已派員搜救，截至目前已知6人生還，但仍有多人失蹤，外界認為，死亡人數可能持續攀升。

綜合新德里電視台（NDTV）、印度斯坦時報等報導，事發於當地上午7時、8時左右，這輛巴士自西第（Sidhi）出發準備前往瑟德納（Satna），車上載有60多名當地村民，沒想到車輛突然失控，在過橋時發生墜落意外。

事發後，警方及省級災難應變部隊（SDRF）小組雙雙動員執行搜救任務，但已知巴士車體完全沉沒在水中，當局現正確認車輛所在位置。消息指出，至少有38人喪命，且有多人失蹤，初步判定溺斃死亡人數仍會持續攀升。

中央邦首席部長喬漢（Shivraj Singh Chouhan）證實，現已有2位部長趕往事發現場，每位罹難者家屬將有50萬印度盧比賠償金。

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