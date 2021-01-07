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工人失足緊抓鋼筋掙扎！旁人沒幫拉…下秒沒力大叫一聲墜地亡

▲▼珠海工人不慎從橋上墜落，路人拍下墜落瞬間。（圖／翻攝推特）

▲珠海工人不慎從橋上墜落，路人拍下墜落瞬間。（圖／翻攝推特）

記者董美琪／綜合報導

網路瘋傳一段恐怖工安意外影片，廣東珠海市金灣區洪鶴大橋日前有一名工程人員在作業時，失足從橋上掉落，當下他死命緊抓橋墩，但最後實在沒有力氣了，也遲遲不見同事前來相救，當場墜地死亡。

一名工人3日在廣東珠海金灣區洪鶴大橋作業時，不慎摔下，懸掛在高空中，他掙扎一段時間後，想要爬回去，他一度抓到橋墩旁邊鋼筋，且橋上疑似有2人但沒有上前幫忙，最後工人似乎沒有力量了，當場墜地身亡。現場除了有呼喊聲，還有拍攝者的驚叫聲，相當駭人。

綜合陸媒報導，45歲譚姓工人3日下午約17時，在洪鶴大橋3號主橋墩開展維修作業，準備過程中不慎墜落，經搶救無效後死亡。相關部門將依法對事故原因進行詳細調查，並做好善後工作。

橫琴新區安全生產監督管理局6日表示，事故發生後，相關部門迅速介入，市交通運輸部門責令涉事單位立即停工整改，屬地政府部門橫琴新區管委會迅速成立由安監、交通運輸、公安、工會等部門組成的聯合調查組，依法對事故原因進行詳細調查，並對事故責任單位和責任人依法追究責任。

網友看了紛紛表示，「請一定要重視工人們的作業安全啊」、「高空作業不繫安全帶？」、「旁邊有個人也不拉一下？」、「上面站著2人怎麼不拉他，沒看到嗎」、「上面不是有2個人嗎？怎麼感覺無動於衷的樣子」。

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