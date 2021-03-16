英病毒專家：人們恐「一輩子都得打疫苗」　免疫無法永久維持！

▲英國病毒專家表示，未來人們可能一輩子都需要持續接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國病毒基因組測序工作的負責人受訪表示，新冠病毒的不斷突變使得病毒更能避開疫苗免疫作用，因此需要定期注射加強劑，才能應對這些變種病毒，就像一般流感疫苗一樣，未來人們可能一輩子都必須持續施打新冠疫苗。

根據路透社獨家報導，英國學術公衛組織「新冠病毒基因組學協會」（COG-UK）負責人皮考克（Sharon Peacock）表示，迄今為止COG-UK已經對全球近半數的新冠病毒基因組進行測序，工作組卻從中意識到，「我們總是需要加強劑量，因為對病毒的免疫能力並不會永遠維持下去。」

皮考克說，持續修正疫苗以應對病毒的進化之際，出現的一些變異大大增強了病毒的傳染性，又能逃脫部分免疫反應。皮考克因此認為，需要定期注射加強劑，就像每年定期施打流感疫苗一樣，然而，這取決於疫苗創新的速度。

報導指出，在全球3種主要變種病毒──英國B.1.1.7、巴西P.1以及南非的B.1.351中，皮考克最擔憂的是南非變種病毒，因為B.1.351的傳染性更強，也有會導致免疫反應降低的E484K基因突變，「如果有一個突變排行榜的話，E484K肯定名列前茅。」

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