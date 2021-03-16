吳釗燮：鼓勵緬甸台商掛國旗　做出跟中國區隔的作為

▲緬甸日前爆發政變，局勢在近日轉趨惡化。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

緬甸政變局勢惡化，活躍人士組成的團體「緬甸援助政治犯協會」16日表示，在一連數週反政變抗議行動中，共有183名群眾遭到安全部隊射殺。對此，外交部長吳釗燮表示，外交部鼓勵台商做出一些自保行動，也能做出跟中國區隔的作為，「掛國旗當然是個好方法」。

行政院長蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，大家都看到緬甸當地的暴亂，外交部職責在身，會確保當地台商的人身安全，到目前為止都沒有問題。

吳釗燮也說，外交部鼓勵台商做出一些自保行動，也能做出跟中國區隔的作為，「掛國旗當然是個好方法」。

談及台灣與帛琉的旅遊泡泡即將開放，吳釗燮指出，雙方的協商、台灣內部的協調進展都非常順利，可能很快就會由指揮中心宣布，確切內容有待指揮中心最後的確認以及正式的宣布，在宣布前外交部比較不方便透露。

吳釗燮也透露，帛琉總統惠恕仁的確希望訪台，台灣非常歡迎，外交部正在與帛琉做具體安排，有關訪台的確切時間，或者行程一旦經過確認，外交部也會對外公布。

此外，法國媒體「字母A」日前揭露，中國駐法大使盧沙野致函參議院友台小組主席李察，要求他取消正在組織的國會訪台團。據悉，李察對此非常不滿，並將給予清楚回覆。

對此，吳釗燮批評，這已經超出一般文明國家的思考，外交部對此予以嚴厲譴責，對於世界上任何地方，希望跟台灣做朋友的友人，外交部歡迎他們到台灣來，「在疫情告一段落後，可能有很多國際友人到台灣訪問，我們都表達歡迎之意」。

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