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中國大使致函施壓　要求法國議員取消訪台行

▲▼共和前進黨（La Republique en Marche）參議員李察（Alain Richard）是參議院友台小組主席。（圖／翻攝自維基百科）

▲參議員李察是法國參議院友台小組主席。（圖／翻攝自維基百科）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電

法國媒體「字母A」今日揭露，中國駐法大使盧沙野致函參議院友台小組主席李察，要求他取消正在組織的國會訪台團。據悉，李察對此非常不滿，並將給予清楚回覆。

法國專門報導獨家政經情報的網路媒體「字母A」（La Lettre A）指出，中國駐法大使盧沙野2月18日發出一封關於台灣、且措辭嚴厲尖酸的信給執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議員李察（Alain Richard）。

盧沙野自參議院網站上得知友台小組正在籌備今年夏天的國會訪台團，此行的目的在於考察台灣對抗2019 冠狀病毒疾病（Covid-19）的各項模範措施。

盧沙野在這封長信中告知李察，他譴責這趟行程，因為將「威脅北京與台北間的現狀」。

中國大使提醒李察，「世界上只有一個中國，而台灣是中國不可分割的一部份」。在他看來，友台小組的訪台團不僅將「破壞」這個原則，更會「向台獨勢力送出錯誤的訊息」。

盧沙野毫不掩飾地要求這位法國前國防部長（1997-2002），在未來要避免「與台灣當局進行任何形式的官方接觸」。

對此新聞，台灣駐法代表處吳志中代表在接受中央社訪問時表示，中華民國為主權獨立國家，本就有權與各國國會議員交往，且台灣與法國國會互訪已行之有年。「李察是我們非常敬佩的議員與台灣友人，他於2015 、2018年都曾應邀訪台；2019年李察更首次以參議院的名義邀請台灣立法院跨黨派立委訪問法國國會，具有歷史意義」。

吳志中說，「台法國會與人民之間的交往在代表處的努力下，已經正常化了，中國大使無權說三道四」。

據「字母A」的情報表示，盧沙野來函的語氣令李察非常不滿，而且參議院友台小組將會給予中國大使清楚的回覆。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特中寫道：「這封信是中國對我們民主制度令人無法接受的介入。我們的參議員有自由和他們認為適切的所有人見面。北京不得對我國民選官員指手畫腳，遑論他們的一位外交官。」

盧沙野向來以鷹派主張與戰狼外交聞名，在法國有多次具侵略性的外交發言。2020年4月，外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）就曾召見盧沙野，要他注意刊登在中國大使館官網專欄中「部分不適切的言論」。

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