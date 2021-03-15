14歲少女遭同學「痛毆丟河」溺斃！　法國數千人上街哀悼

▲2000多人在14日走上巴黎郊區街頭哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

法國一名14歲少女曾遭同學霸凌，最後遭15歲少年和女友扔進塞納河活活溺斃，震驚全國。2000多人今天走上巴黎郊區阿讓特伊（Argenteuil）街頭哀悼。

路透社報導，檢方10日表示，警方從塞納河（Seine River）打撈出少女屍體後，一對涉案的青少年情侶正接受謀殺調查。

檢方表示，這對涉嫌殺害少女的情侶為一名15歲的少年以及同年女友。少年毆打受害少女後，在女友協助下把受害者扔進塞納河溺斃。14歲的死者名為亞里莎（Alisha），是這兩人的同班同學。

蓬多瓦茲市（Pontoise）檢察官寇爾包克斯（Eric Corbaux）告訴記者：「受害者當時仍有意識，她睜大雙眼哭泣著。這兩人抓住被害人，把她扔進塞納河。」

▲亞里莎的家人也走上街頭。（圖／達志影像／美聯社）



寇爾包克斯表示，這對情侶傳簡訊給亞里莎要她出來碰面，一開始約在當地車站，接著約在碼頭，並稱少年從一根柱子後躍出把亞里莎推倒在地，還踹了她好幾腳。

寇爾包克斯說：「少年在揍被害人之前，還戴上手套以免留下證據。」他並說他「完全反對受害者是意外死亡的說法」。

根據3人就讀的高中給法新社的聲明：「死者手機裡的照片曾遭盜竊，不雅照被她兩名同學上傳網路。」法國媒體也報導受害者在校曾受霸凌，她的裸照遭到竊奪並在社群媒體散播。

「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，超過2500人今天參加這場遊行，遊行起點是女學生就讀的學校。

法國近幾週發生一連串年輕人遭殺害的案件，大多涉及幫派，政府因而受到愈來愈大的壓力。

法國性別平權部長席亞帕（Marlene Schiappa）告訴法國新聞電台（France Info Radio），將在未來幾週成立一個家長委員會來處理校園騷擾問題。

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