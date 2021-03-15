　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

14歲少女遭同學「痛毆丟河」溺斃！　法國數千人上街哀悼

▲▼法國一名14歲少女遭15歲少年和其女友扔進塞納河活活溺斃，震驚全國。2000多人在14日走上巴黎郊區街頭哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲2000多人在14日走上巴黎郊區街頭哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

法國一名14歲少女曾遭同學霸凌，最後遭15歲少年和女友扔進塞納河活活溺斃，震驚全國。2000多人今天走上巴黎郊區阿讓特伊（Argenteuil）街頭哀悼。

路透社報導，檢方10日表示，警方從塞納河（Seine River）打撈出少女屍體後，一對涉案的青少年情侶正接受謀殺調查。

檢方表示，這對涉嫌殺害少女的情侶為一名15歲的少年以及同年女友。少年毆打受害少女後，在女友協助下把受害者扔進塞納河溺斃。14歲的死者名為亞里莎（Alisha），是這兩人的同班同學。

蓬多瓦茲市（Pontoise）檢察官寇爾包克斯（Eric Corbaux）告訴記者：「受害者當時仍有意識，她睜大雙眼哭泣著。這兩人抓住被害人，把她扔進塞納河。」

▲▼法國一名14歲少女遭15歲少年和其女友扔進塞納河活活溺斃，震驚全國。2000多人在14日走上巴黎郊區街頭哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞里莎的家人也走上街頭。（圖／達志影像／美聯社）

寇爾包克斯表示，這對情侶傳簡訊給亞里莎要她出來碰面，一開始約在當地車站，接著約在碼頭，並稱少年從一根柱子後躍出把亞里莎推倒在地，還踹了她好幾腳。

寇爾包克斯說：「少年在揍被害人之前，還戴上手套以免留下證據。」他並說他「完全反對受害者是意外死亡的說法」。

根據3人就讀的高中給法新社的聲明：「死者手機裡的照片曾遭盜竊，不雅照被她兩名同學上傳網路。」法國媒體也報導受害者在校曾受霸凌，她的裸照遭到竊奪並在社群媒體散播。

「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，超過2500人今天參加這場遊行，遊行起點是女學生就讀的學校。

法國近幾週發生一連串年輕人遭殺害的案件，大多涉及幫派，政府因而受到愈來愈大的壓力。

法國性別平權部長席亞帕（Marlene Schiappa）告訴法國新聞電台（France Info Radio），將在未來幾週成立一個家長委員會來處理校園騷擾問題。

►14歲少女被扔河中成浮屍！曾遭前男友痛毆　散佈裸照狂罵「妓女」

聽Podcast掌握國際局勢

新加坡第一品牌！碧歐斯超大罐「無油卸妝水」2入特價429元

ET快訊
士林夜市慘爆！寧夏、南機場夜市「沒捷運直達」卻超夯　關鍵曝光
快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消發言工作
快訊／鐵牛車載怪手「突遇崩塌」！他慘被壓死
LINE狂閃退！　一傳貼圖就當機
4小一生搭公車遲到不敢進校！　他見太詭異報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巧克力形狀激似「小頭」　母親節開賣秒殺！網羞爆：站起來更像

醫師墮胎面臨3年半徒刑！34周胎兒慘遭拖出子宮「淹死+焚毀」

超厭惡梅根言論！川普曝「她不是好人」　狠酸：祝哈利好運

雪崩「飛撲抱樹」　日倖存者：只能靠自己挖出同伴　

慎入！12歲男童搭機車「整條左手臂慘遭拔斷」...怵目照瘋傳

ATM吐「無臉鈔票」　10英鎊瞬間翻身漲百倍！

日本石垣更名釣魚台後下一步　擬登島設新標識

18歲正妹慶生　被前男友潑酸「失明毀容」！繃帶纏全臉慘況曝光

醫開刀「和器官合照」爽發IG　病患還躺手術台！被逮下場慘了

14歲少女遭同學「痛毆丟河」溺斃！　法國數千人上街哀悼

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

巧克力形狀激似「小頭」　母親節開賣秒殺！網羞爆：站起來更像

醫師墮胎面臨3年半徒刑！34周胎兒慘遭拖出子宮「淹死+焚毀」

超厭惡梅根言論！川普曝「她不是好人」　狠酸：祝哈利好運

雪崩「飛撲抱樹」　日倖存者：只能靠自己挖出同伴　

慎入！12歲男童搭機車「整條左手臂慘遭拔斷」...怵目照瘋傳

ATM吐「無臉鈔票」　10英鎊瞬間翻身漲百倍！

日本石垣更名釣魚台後下一步　擬登島設新標識

18歲正妹慶生　被前男友潑酸「失明毀容」！繃帶纏全臉慘況曝光

醫開刀「和器官合照」爽發IG　病患還躺手術台！被逮下場慘了

14歲少女遭同學「痛毆丟河」溺斃！　法國數千人上街哀悼

巧克力形狀激似「小頭」　母親節開賣秒殺！網羞爆：站起來更像

醫師墮胎面臨3年半徒刑！34周胎兒慘遭拖出子宮「淹死+焚毀」

超厭惡梅根言論！川普曝「她不是好人」　狠酸：祝哈利好運

日盛金疑涉中資「還有新東西要確認」　金管會：一定會處理！

雪崩「飛撲抱樹」　日倖存者：只能靠自己挖出同伴　

植樹月廣推本土樹種　南投縣府偕林管處種40株流蘇

澄清不是被味全大巴放鳥　陳品捷：我自己有開車啦！

北投男運彩槓龜耍詐截圖　「以券抵券」兌換現金騙兩次挨告

搶到三叉戟D5導彈大單！　洛馬得手美軍157億元合約

女生哪個年齡最有吸引力？　網一面倒推「這年紀」：眼睛會說話

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

國際熱門新聞

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

韓爆紅YouTuber「臉蛋是假的」！

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

亞契本來就不是王子！王室規則曝

他在這天早產　意外救了父親一命

最血腥一天！　緬甸政變單日39死

3歲童餓死屍腐…生前萌照曝光！

緬甸台資工廠遭火燒　仰光這區進入戒嚴

慎入！瘋魔刺青師「切掉鼻子」突破極限

埃及考古新發現　基督教古聚落出土

拜登50天沒開記者會　被疑認知退化

更多熱門

相關新聞

新男友竟是雲霄飛車！她認：常幻想肉體交合

新男友竟是雲霄飛車！她認：常幻想肉體交合

法國女子恩格爾（Gaëlle Engel）聲稱，對她而言「無生命體」具有性吸引力，而最近她愛上的新男友竟然是德國主題樂園內「一座雲霄飛車」，甚至夢想著與它有肉體上的結合，「自從見過它以後，我才明白什麼是愛。」恩格爾更親自製作了雲霄飛車模型，並把它們當成自己與男友的孩子。

拉法葉艦弊案　74億元歸台添變數

拉法葉艦弊案　74億元歸台添變數

14歲少女被扔河中成浮屍！曾遭前男友痛毆

14歲少女被扔河中成浮屍！曾遭前男友痛毆

法國批准嬌生疫苗　疫情重災區優先使用

法國批准嬌生疫苗　疫情重災區優先使用

網美「全身發抖」淚揭霸凌慘況

網美「全身發抖」淚揭霸凌慘況

關鍵字：

法國霸凌

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

罔腰認了分手男友！「還住一起」

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

護理師拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面