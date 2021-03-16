全聯上架冰沙！網友超驚喜「石二鍋本體」1杯48元：下班要去買

▲被網友封為「石二鍋本體」的檸檬冬瓜冰沙在全聯上架。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

每次經過都常常大排長龍的石二鍋，除了CP值高、乾淨衛生之外，很多人都大推制勝關鍵「冬瓜檸檬冰沙」，更開玩笑封「那一杯」才是本體。不過，雖然冰沙很好喝，但也不可能總為了一杯飲料去吃鍋，就有網友意外發現，全聯居然上架單杯檸檬冬瓜冰沙，讓其他網友也很興奮「喝這個不用去吃石二鍋了！」

「夏天還沒來，但吃冰不分季節，今天的新發現！」一位女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，只見她在全聯的冰櫃裡發現一款冰沙，忍不住興奮「全聯也賣石二鍋冬瓜檸檬冰沙！」並透露一杯的售價是48元。

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▲有人認為偏貴，但也有人覺得就是買一個方便。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，吸引超過5500人按讚，不少人眼睛一亮，「我改天要買」、「竟然有這個」、「被火鍋耽誤的檸檬冬瓜冰沙」、「石二鍋終於發現自己的本體是啥了」、「太好了……不用為了冬瓜檸檬特地去吃火鍋了～」、「我已準備好下班去買了」、「連這個也有賣！我期待石二鍋的滷肉飯醬汁也能買得到。」

另外，根據網友貼出來的照片，該杯冬瓜檸檬冰沙一杯為330g，48元是目前的促銷價，應該並非實際販售價格。至於味道的部分，有人留言表示「我覺得一樣」、「差不多」。就有網友表示，「其實可以直接走進石二鍋買外帶」、「我覺得太貴了。」但也有人說，不是每個人家附近都有石二鍋，現在可以在全聯買到，偶爾解解饞也不錯。