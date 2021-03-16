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家樂福推「應花季」加碼抽百萬休旅車！樂天小熊餅悠遊卡組再開賣

▲▼桃園經國家樂福商圈。（圖／記者黃靖惠攝）

▲家樂福推出「應花季」。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

家樂福3月為會員推出「應花季」，一路到4月清明連假「應援你的消費」，包括量販滿千、超市滿500就抽現金折價券，明（3/17）日起再加碼抽總價值400萬大獎，總共60名，其中包括賓士及福斯百萬休旅車。而先前推出就秒殺的「樂天小熊餅造型悠遊卡組」明上午10點再度限量開賣4200盒！

▲▼家樂福推「應花季」加碼抽百萬休旅車（圖／業者提供）

▲家樂福推「應花季」加碼抽百萬休旅車（圖／業者提供）

家樂福在3/30前推出應援購物金與折扣碼活動，其中《你瞎拼 我補貼》準備總金額50萬天天抽，消費者在量販單日單筆消費滿1000元、超市單筆滿500元就可抽現金折價券；另天天抽百名家樂福會員送出5%現金折價劵；隨機再送滿千折百家樂福線上購物折扣碼。

3/3起開跑的第一週，已有5000多位會員獲得應花季應援購物金，其中又以新北市獲得最多，甚至有2位會員一次拿到2張現金劵，目前統計全台每家分店，都有近百位以上會員獲得應援購物金。

▲▼家樂福推「應花季」加碼抽百萬休旅車（圖／業者提供）

▲家樂福推「應花季」加碼抽百萬休旅車（圖／業者提供）

3/17~3/30再加碼，一口氣端出總價值400萬大獎，共計60個中獎名額，活動期間於結帳時出示家樂福會員卡，全台量販店單筆消費滿1000元、超市單筆消費500元，即可獲得一次抽獎機會，消費2000元（超市單筆消費1000元）即可獲得2次機會，以此類推。

前兩大獎送出賓士休旅車、福斯休旅車各1名，價值皆破百萬；特獎則有市價5.6萬的SONY KM-65X9000H UHD顯示器共10名、LG WR-90VW免曬衣乾衣機10名、)BOSCH SMS25A100X 12人份洗碗機共18名、Dyson V8 Slim fluffy+無線手持吸塵器共20名。

同時雖出會員紅利點數20倍送，共計200多件零食、飲料、小家電、個人清潔用品、服飾商品等年度最佳銷售品牌熱門商品。4/5前還有單筆消費滿299元，送30元現金折價劵；而之前家樂福獨家推出「樂天小熊餅造型悠遊卡組」在第一批推出1800盒秒殺後，明（3/17）早上10點在全台量販店再度開賣，此次準備4200盒，限家樂福會員專屬每人限購1盒，數量有限，售完為止。

▲▼家樂福獨家推出「樂天小熊餅造型悠遊卡組」在第一批推出秒殺後，明（3/17）早上10點在全台量販店再度開賣。（圖／家樂福提供）

▲家樂福獨家推出「樂天小熊餅造型悠遊卡組」在第一批推出秒殺後，明（3/17）再度限量開賣。（圖／家樂福提供）

全聯首度舉行「激安！日本商品展」、日系家電43折起

而全聯自即日起至3/25首度推出「激安！日本商品展」活動，精選各式熱銷日本夯品祭出「8折起」優惠，部分商品更有「第2件5折」好康。業者特別推薦獨家從日本進口的「生活良好」商品，搭配活動推出多款商品第2件5折優惠，包括人氣商品「動物餅乾」、「巧克力圈餅乾」、「薄燒仙貝」、「鮮蝦薄餅」、「日式細麵」等，趁機囤貨超划算。

▲全聯與岩島成聯名，推出5款熟麩系列麵包、1款經典明星商品，即日起至4/8獨家開賣。（圖／業者提供）

全聯READ BREAD更獨家與岩島成聯名，推出5款熟麩系列麵包、1款經典明星商品，即日起至4/8獨家開賣，憑商品外包裝截角至岩島成門市，單筆消費折扣後滿188元，還可獲贈品牌購物袋+指定麵包1個，限量3000份，送完為止。

另看好台灣消費者喜愛日本家電，即日起至3/25推出日本IRIS家電預購，共5款商品，包含「隨行小熨斗」、「PM2.5空氣清淨除濕機」、「雙氣旋智能除蟎吸塵器」、「高機能烘被機」、「輕鬆掃偵測灰塵無線吸塵器」，只要用500福利點加價1680元至8990元不等價格，就能用市價最低「43折起」價格帶回家。

▲全聯推出日本IRIS家電預購，點數換購43折起。（圖／業者提供）

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