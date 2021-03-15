全聯小編一口氣PO「87張照片」催淚文！網：滑完真的想哭

▲全聯小編出新招促銷衛生紙，一口氣發87張圖逼哭網友。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

生活中心／綜合報導

全聯小編又出新招，為了宣傳衛生紙特價，今（15）日在臉書一口氣發了87張圖，全都以「想想⋯」開頭意圖逼哭大家，並表示「研究指出：大哭一場有益身心健康」。而網友滑完所有照片也紛紛表示「全部看完真的需要衛生紙」、「每一張都認真的想然後我居然看完了～好想哭」「想想滑完87張圖後覺得自己真87的我！！！」

▲▼全聯小編出新招促銷衛生紙，一口氣發87張圖逼哭網友。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

全聯福利中心為了促銷衛生紙，在臉書粉專PO了「87張圖」表示研究指出「大哭一場有益身心健康」，還能趁衛生紙面紙特價期間哭，「不只顧身心～還顧錢包健康，堪稱史上最佳哭哭時機點，哭不出來的，你可以想想ＯＯＯ」

▲▼全聯小編出新招促銷衛生紙，一口氣發87張圖逼哭網友。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

貼文包括「想想前任」、「想想前任並不存在」、「想想房租」、「想想房貸」、「現在想想其實根本還沒搬出來」、「想想台積電」、「想想股價200時沒有買的台積電」、「想想現在買不起，只能想想的你」「想想沒有比2020好的2021」⋯。其中還有許多懷舊哏「想想無名小站」、「想想奇摩交友」、「想想MSN」「想想登登登」「想想當時一直在等登登登的你」。最後說「想想你的時間有多珍貴」、「再想想這篇貼文浪費了你多少時間」。

▼全聯小編一口氣發87張圖逼哭網友。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

網友看了也紛紛崩潰留言「小編真的很強大啊！我全部看完真的需要衛生紙」、「想想滑了87張照片，到底是為了什麼」、「想想看完這87張圖的自己是不是87」、「想想小編的年紀真是橫跨好幾個世代...」、「怎麼忘了想想IKEA敦北店」。其中布萊N 機票達人還留言說「真是浪費我的美國時間…………喔 反正現在不能去美國」，而全聯小編回覆「想想機票達人被迫轉行為國旅達人」，他也回「乾 我已哭到生活不能自理」。

▲布萊N 機票達人留言。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

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