「請支援削鳳梨」全聯店員按廣播　他結帳呆掉！長知識：現在才知

▲請支援削鳳梨！（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

受到鳳梨滯銷衝擊，全台人紛紛熱心發起「用新台幣下架」的行動！一名男網友驚呼，日前去超市買鳳梨，意外發現有「代削鳳梨」的神祕服務，向店員詢問後，果真看他秒下廣播鍵，接著便聽到一句「請支援削鳳梨」，讓原PO驚奇直呼，「收銀台不再廣播：請支援收銀！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》透露，最近去超市採買生活用品，心血來潮選了一顆鳳梨，接著拿到櫃檯結帳，發現有「代削鳳梨」的貼心服務，而店員一邊忙著結帳，還按下神秘按鈕，下秒便聽見廣播聲，「#請支援削鳳梨！」

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不久後，店員將脫皮完的鳳梨放進塑膠袋裡，再交給客人，原PO不禁笑虧，「終於...收銀台不再廣播：請支援收銀！」「如果找了一群朋友...各買一顆！分開結帳！她會廣播很多次嗎？」

有趣的隱藏版服務曝光後，底下網友紛紛笑回，「我可以找十個朋友一起去買鳳梨嗎」、「這是認真的嗎？北中南都有？」「第一次知道全聯可以削鳳梨」、「不要玩店員」、「這麼爽，還可以免費削，可順便免費切片裝透明盒嗎」、「很多超市免費代削」。

▲不少網友第一次聽到削鳳梨服務！（圖／翻攝爆廢1公社）

《ETtoday新聞雲》也向全聯求證，公關回應，「請支援削鳳梨」的廣播聲是真的，強調貼心提供便民服務，持續推廣吃對時、多吃水果的理念，持續推出協助顧客削鳳梨的服務，讓民眾更加方便好食用。