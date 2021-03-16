全聯首推福利點捐款！上路2個月破3千萬點　相當於314萬現金

▲「全聯行動車」送偏鄉兒少最喜愛的牛奶與麵包，為他們營養補給與加油打氣。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心首度推出「PX Pay福利點數愛心捐」，自1月中上線至今2個月以來，已募得破3千萬點，約314萬元現金，再加上實體門市零錢捐1-2月的募款金額約300萬元、全聯率先捐100萬元，第一季前兩個月就已募得超過700萬元，相較於去年同期成長約4成左右。

全聯佩樺基金會開跑「一塊圓夢 夢想前行」零錢捐募款計畫，去年在4到6月罕病基金會募款期間，共募集460萬元的助學經費，幫助超過1200名罕病孩童，而今年為響應全聯公益年，首度推出「PX Pay福利點數愛心捐」，1月中上線至今2個月時間，已募得31,347,800福利點，約314萬元現金。

▲全聯首次推出PX Pay福利點愛心捐款。（圖／全聯提供）

此外，罕病基金會更加碼「全聯行動車到偏鄉」愛心活動，3/14選在花蓮舉辦運動與文化2天1夜體驗之旅，提供醫療、偏鄉弱勢兒少相互認識開心學習的機會，也藉由行動車將麵包、牛奶等營養食品送到偏鄉，給資源困乏的孩童一個美好時光。

全聯行銷部劉鴻徵協理表示，PX Pay如今已突破800萬次下載，今年首次推出PX Pay愛心捐款平台，利用通路力量，呼籲民眾用PX Pay也可以輕鬆捐出福利點數做公益，「期望我們能藉由全台超過千家的全聯門市，為社福單位募得更多的款項，讓做公益這件事不再是困難是，是你我他生活中不可或缺的一部分。」

全聯與罕病基金會合作2021年第一季零錢捐活動即將邁入尾聲，業者也號招民眾一同加入關懷罕病的行列，即日起至3/31止，只要前往實體全聯門市或者透過PX Pay捐出福利點數就能幫助罕病孩童快樂學習。

▲全家年初首創推出「村里珍惜卡」。（圖／全家提供）

而全家便利商店今年初也首創推出「村里珍惜卡」企業認購公益模式，凡公司行號購買禮物卡，除可獲得等值的禮物卡面額作為員工禮品外，全家即替企業額外捐出禮物卡金額的10%，轉化成村里珍惜卡，受助的弱勢團體將可持卡，不限時段至全家兌換各項鮮食。

7-ELEVEN「把愛找回來公益募款平台」今年則聚焦「綠色生活、高齡友善」兩大重點，首度與「荒野保護協會」攜手合作，展開目標募款4600萬元的「集眾力 護棲地」公益零錢捐計畫，所募款項將用於環境教育及棲地守護。民眾可透過門市零錢捐、ibon便利生活站、OPEN POINT 點數、小七集點卡，以捐款或捐點等行動支持。

▲7-ELEVEN公益零錢捐計畫首度合作「荒野保護協會」，所募款項將用於環境教育及棲地守護。（圖／統一超商）

台灣世界展望會也邀請社會大眾響應「好young計畫」，目前展望會服務的國內兒少中，還有超過600位13歲以上的大孩子，等不到資助人的長期陪伴與足夠的教育扶助金，邀民眾透過每月2000元定期資助或每月1000元定期助學，幫助這些大孩子安心上學、發展能力。

▲東森慈善基金會送愛到花蓮瑞穗紅葉國小，東森爸爸王令麟與身著太魯閣傳統服飾的孩子們開心合照。（圖／記者徐文彬攝）

另外，東森慈善基金會從1999年投入公益，20年來從未間斷，透過「送愛到部落」及「愛的早餐」照顧多達3萬人次以上偏鄉學童，當年的孩子現在也加入回饋行列幫助別人；此外也贊助獎學金改變許多孩子的人生，造就世界網球冠軍詹詠然、詹皓晴、旅日女棋王謝依旻等人。近年更擴大服務對象，關懷銀髮族健康、身心障礙者的就業及長照需求，同時發起捐長照車、捐血等以實際行動，為社會奉獻一己之力。

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