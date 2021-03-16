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梵蒂岡：教會無法祝福同性結合　因神不祝福罪惡

▲▼ 梵蒂岡可能遭受駭客侵入。（圖／路透）

▲梵蒂岡對同性關係表態。（圖／路透）

文／中央社羅馬15日綜合外電報導

教廷教義部今天表示，同性結合雖有「正面成分」，但天主教會沒有權力祝福這類結合，因為神不可能「祝福罪惡」。

擁有強大權力、負責維護天主教教義完整性的教廷教義部（Congregation for the Doctrine of the Faith，CDF），今天針對「教會是否有權力給予同性結合祝福」這個問題做出正式回應，答案是否定的。

法新社報導，這份由教義部長拉達里亞費瑞（Luis Ladaria Ferrer）樞機簽署的回覆寫道，給予同性結合祝福不被允許。不能對涉及婚外性活動（即一男一女間能繁衍生命的牢不可破結合以外）的關係或伴侶給予祝福，即使那是穩定關係，也沒有正當性。對於同性間的結合也是如此。

教義部的回覆還說，同性關係或許存在具有價值的正面成分，但也不會讓這類關係成為應當得到教會祝福的對象。因為存在這些正面成分的結合關係，不符合造物者的計畫。

教義部並寫道，神雖然「從不停止祝福這世上各個向祂朝聖的孩子…但祂不會也無法祝福罪惡」。

教義部否認他們的宣告構成「某種形式不公平歧視」。

天主教會視婚姻只能是一男一女的結合。

不過，教宗方濟各（Pope Francis）從上任之初，就對同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）族群表露前所未有的寬容態度。他曾對同性戀者嘗試過虔誠教徒生活表示「我有什麼資格評判？」，成為廣為人知名言。

而在去年10月發行的一部紀錄片中，方濟各也表達對法律保障同性民事結合的支持。儘管事後教廷認定教宗的發言遭到大幅編輯，且片中刪除他說反對同性婚姻的內容。

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