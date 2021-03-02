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新研究！肥胖者打輝瑞疫苗「效力減半」　抗體數僅正常值50%

▲▼ 斯洛伐克首名接種輝瑞疫苗的人是政府疫情委員會成員科斯梅里（Vladimir Krcmery）。（圖／路透）

▲研究指出，肥胖者施打2劑輝瑞疫苗後，產生的抗體僅有體重正常者的一半數量。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電編譯

世界各國搶打新冠疫苗，而義大利一項新研究卻發現，輝瑞（Pfizer）與德國BNT合作研發的新冠疫苗對肥胖族群的效果可能較差。在施打2劑輝瑞疫苗過後，肥胖者產生的抗體僅有體重正常者的一半，因此肥胖者可能需要施打額外劑量，或再注射一次疫苗，才能達到對新冠病毒的免疫。

根據英國《衛報》、《鏡報》報導，羅馬醫學研究機構Istituti Fisioterapici Ospitalieri（IFO）指出，研究針對248名施打2劑輝瑞&BNT疫苗的醫護人員，評估其接種7天後的狀況，有99.5％的人出現抗體反應，且反應大於染疫康復者的抗體表現，但超重、肥胖者的抗體反應則較遲鈍。

▲妥善的處理肥胖音子，肥胖的問題才能真的解決。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

▲此前也有研究顯示，肥胖者染疫後死亡風險增加50%、住院治療風險增加113%。（示意圖／取自免費圖庫Shutterstock）

研究顯示，體重正常者的抗體數值平均達到325.8的高濃度，而BMI超過30的肥胖者抗體數值平均為167.1，大約只有正常者的一半，這意味著他們可能需要注射更大劑量，或是多注射一次疫苗，才能產生足夠保護力。報導指出，這對過重的人來說無疑是「雙重打擊」，因為先前早有研究指出，肥胖者感染新冠肺炎的死亡風險增加近50%、住院風險增加113%。

科學家表示，這可能是因為肥胖者往往有心臟病、高血壓、第2型糖尿病等潛在疾病，且多餘的脂肪也會導致代謝變化，例如胰島素阻抗與炎症等，使免疫系統功能較差。然而，報導補充，此次研究對象中只有26名肥胖者，數據並非完全可靠，因此未來仍將透過更多測試，得出更明確的結論。

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