義大利土石崩塌衝擊峭壁公墓　數百棺材滾入海！當局急回收遺體

▲義大利一處公墓遭受衝擊，200具棺材掉落墜海。（圖／翻攝自推特@emergenzavvf）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利北部港口城市熱那亞（Genoa）附近海岸22日發生土石崩落事件，導致當地百年歷史的卡莫利公墓（Camogli）坍塌，初估至少200具棺材掉落，墜入海中及墓地下方約50公尺的岩石上。當局目前僅回收10具棺材，當地官員23日表示，會持續尋找棺材及遺體。

綜合CNN、Euronews報導，卡莫利公墓坐落在一處靠海山壁上，早在100多年前就已設立，但因多年來的暴雨及海上風暴來襲等影響，加劇海岸侵蝕，導致此次土石崩落。這次除了造成卡莫利公墓坍塌之外，當地也有另外2座教堂受到衝擊。但所幸並無造成人員傷亡。

當地民防部門評估員指出，此次至少造成200具棺材掉落，現階段僅回收10具，該區其實容易發生土石崩塌，且此次崩塌的狀況相當難預測，現已封閉這座公墓，且墓地下方沿海區域已於22日關閉，防止棺材漂流至海面。

有關部門完成現場評估調查後，確認將持續回收墜落的棺材及遺體，但也強調相關行動進度取決於未來數日的海上情況，地質調查團隊目前正用無人機瞭解坍塌情況，確認是否有再度發生崩落的危險。