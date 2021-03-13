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悼邱垂亮「再忙我們都會安排茶敘」　鄭文燦追思文曝兩人好交情

▲林義雄（左起）、鄭文燦、邱垂亮。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲林義雄（左起）、鄭文燦、邱垂亮。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者蘇晏男／台北報導

前國策顧問邱垂亮13日清晨在澳洲布里斯本病逝，享壽84歲。對此，桃園市長鄭文燦表示，邱垂亮以理性的大格局，為台灣尋找出路，以感性的台灣心，無時或忘，孜孜不倦，長達半世紀的努力，不僅寫下台灣知識分子的老派典範，也是永遠的民主哲人。

鄭文燦13日下午以「悼念永遠的民主哲人—邱垂亮教授」為題，透過臉書寫道，邱垂亮的台灣之心總讓他感動不已，每一次邱垂亮回來台灣，不論時間多滿，雙方都會安排茶敘。

鄭文燦透露，在他的記憶中，邱垂亮個性幽默，甚至有點頑皮，除會調侃別人，也會調侃自己；但是，當只要談到台灣，邱垂亮就會收斂起笑容，且談話主題只有一個，即面對中國的威脅，台灣民主能不能更好、更強壯。

憶起2014年的桃園市長選舉，鄭文燦表示，邱垂亮在選前幾天來助選，剛好與前民進黨主席林義雄一同，「我告訴邱垂亮教授，桃園人會選擇改變，要結束政治家族的執政，因為，我代表的是民主的一代」。此外，也曾告訴邱垂亮，台灣認同已經是台灣新生一代的主流，年輕人擁抱台灣，已經是民主台灣的基石。

鄭文燦指出，邱垂亮旅居澳洲超過40年，並於昆士蘭大學教比較政治學。邱垂亮認為共產的中國還沒有接受全球化的文明，而是把過去的大中華民族主義，新瓶裝舊酒，保留到現在。

鄭文燦表示，感謝邱垂亮以理性的大格局，為台灣尋找出路，以感性的台灣心，無時或忘，孜孜不倦，長達半世紀的努力，寫下台灣知識分子的老派典範。「邱教授，感謝您。」

▼鄭文燦寫給邱垂亮的追思文。（圖／翻攝自Facebook／邱垂亮，點圖可放大）

▼鄭文燦寫給邱垂亮的追思文。（圖／翻攝自Facebook／邱垂亮）

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