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不放棄溝通！鄭文燦臉書PO文：長年站在保護藻礁第一線

▲鄭文燦臉書Po文站在保護藻礁第一線。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲鄭文燦臉書Po文強調其長年站在保護藻礁第一線。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

面對「珍愛桃園藻礁」公投連署書已累積近70萬份，將於15日送中選會審核，桃園市長鄭文燦再度於臉書PO文強調其上任後，站在保護藻礁的第一線，是地方政府首先成立「海岸管理工程處」，以專責人力及預算，進行完整的海岸生態保育工作，並把桃園市86.7%的藻礁海岸，以一個一個生態拼圖，讓桃園市四大海岸生態亮點納入保護。

鄭市長指出，市府從「許厝港國家級濕地」、「草漯沙丘地質公園」、「觀新藻礁生態系野生動物保護區」到「新屋石滬群」，相信基於生態保育的價值，已經站在一個新的起點上。鄭文燦並感謝環團，提供許多意見，雖然有時完全一樣，有時意見不一，但這都是出自於愛台灣的良善之心，讓我們有多元思考的空間。六年來，市府在藻礁及海岸保護投入了超過8億4224萬元，同時桃園市27公里的海岸線，扣除沙埋海岸及牡蠣礁，已有86.7%的藻礁海岸納入保護範圍。

鄭說，2013年他與蔡英文總統以在野的身份，到觀新藻礁區寫下「藻礁永存」的訴求，這也是他們藻礁保護承諾的緣起。2014年，行政院宣布核四封存，馬政府隨即啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」兩大計畫，以彌補發電缺口。

如果當時大潭海岸劃為自然地景或是保護區，中油三接就無法推動。2014年的時空背景，包括馬英九、蔡英文、吳志揚、鄭文燦等4人，都沒有人主張大潭海岸劃為自然地景。蔡總統上任後，中油三接計畫進入環評，蔡總統推動台灣能源轉型，希望「非核家園、減煤減空污」可以實現，蔡政府提出「藻礁迴避替代方案」，把中油三接使用的大潭海岸，由馬政府時期所規劃的232公頃，縮小為23公頃，整個LNG接收站則移到外海，減少對於大潭海岸藻礁生態的衝擊。

因此，在2014年12月25日上任，他提出「觀新藻礁要保護、大潭藻礁要調查」，觀新藻礁與大潭藻礁，剛好位在大潭電廠以南以及以北不同的海岸，兩個海岸是不同地區。針對觀新藻礁保護區是否提高等級為自然保留區，由於在地漁民仍有採集行為，且經過調查當地居民與漁民對於提高等級有不同意見，先以野生動物保護區保護。

為了更積極落實「觀新藻礁保護」的原則。市府在2015年到2020年六年之間，觀新藻礁生態系逐漸豐富，復育有成。市府執行了「藻礁污染源管制計畫」及海岸垃圾清理計畫，6年開罰工業污染源1400件，罰款超過3億2700萬，勒令停工95次，移送司法單位16件，推動藻礁專案，讓海岸生態系得到保護傘。

鄭市長也認為「大潭藻礁要調查」，市府正式委託中央大學進行調查，結論並沒有建議劃設自然地景，而採取分區分段處理27公里的藻礁海岸保護議題，並且分別適用「野生動物保育法」、「濕地保育法」、「文化資產保存法」、「海岸管理法」等不同的對策。2015年開始，市府開始推動這個全新的保護計畫。2015年依照濕地法劃設的「許厝港國家級濕地」面積961公頃，海岸10.5公里，依照文資法劃設「草漯沙丘地質公園」面積284公頃，連同依照野保法劃設的「觀新藻礁保護區」面積315公頃，藻礁海岸4.3公里，扣除砂埋及牡蠣礁的海岸，桃園市27公里藻礁海岸已經有86.7％納入保護。

因為中油三接案通過環保署環差審議程序，加上市府成立海岸管理處，將6.7%的桃園藻礁海岸都納入保護，想以指定暫定自然地景，直接否決已經通過環評的中油三接案，只會讓帶來更多的問題。

鄭並強調其上任後，把桃園市86.7%的藻礁海岸，以一個一個生態拼圖，讓桃園市四大海岸生態亮點納入保護，從「許厝港國家級濕地」、「草漯沙丘地質公園」、「觀新藻礁生態系野生動物保護區」到「新屋石滬群」，我相信，基於生態保育的價值，我們已經站在一個新的起點上。

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關鍵字：

鄭文燦保護藻礁珍愛桃園藻礁

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