孫大千控鄭文燦「縱容砂石場毀藻礁」　桃巿府反批為選舉蹭聲量

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／綜合報導

前立委孫大千近日為藻礁多次抨擊桃園市長鄭文燦，他今天再度拋出，草漯藻礁污染案明明鄭文燦從頭到尾都知道，但卻不作為，並預告還有更多的證據。

孫大千今天在臉書po出照片，聲稱有人多次檢舉，向林務局檢舉砂石場亂排廢水，鄭文燦從頭到尾都知道但不作為，長期縱容砂石場排泥污染觀音海岸，同時預告，鄭文燦市府坐視土方場和砂石場污染環境獲取暴利的證據還有更多。

針對孫大千拿出檢舉人提供圖片，桃市府環保局長呂理德表示，該局自2011年到2020年共稽查57次、告發砂石業者共18次，裁處金額總計44萬9700元，市府更主動將業者移送檢調偵辦，除行政裁罰之外，也送司法偵辦裁處。

環保局說，2016年起發現觀音區草漯垃圾轉運站附近埋設不明管線，立即追查及周邊派駐小蜜蜂巡守，啟動檢警環查緝機制長期監控，利用透地雷達等科學儀器查出業者埋設暗管，查獲業者明確違法偷排，已依違反《水污染防治法》、《廢清法》罪嫌函送桃園地檢署偵辦中。

對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜14日上午回應，不了解孫大千為何針對此案，市府環保局自2016年追查到今，多次重罰，後來環保局利用科學儀器監控調查、收集到完整證據移送司法偵辦中，市府無護航事證，不需要為了回桃園選舉蹭聲量，不要為選舉才關心藻礁。