鄭文燦化身劍道武士　歡迎玩大溪武德殿劍道體驗

▲大溪武德殿劍道體驗活動。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪武德殿外觀為傳統日式社殿建築，是日本時代推廣劍道、柔道等武術所興建的武道館，市府文化局舉辦「記憶．再生：大溪武德殿展演」將武德殿主題展結合劍道體驗活動策畫，14日由鄭文燦市長擔任劍道推廣嘉賓，將大溪的文化魅力與桃園的劍道運動活力介紹給大眾！

文化局指出，桃園市在劍道發展的成就豐碩，自徐恒雄醫師在桃園推廣劍道運動並創立徐家班以來，桃園劍道運動接連在臺灣及國際賽事中屢獲佳績，更在國際劍道版圖中異軍突起，譽為奇蹟。

▲鄭文燦化身劍道武士。（圖／市府提供）

桃園市擁有的劍道文化，結合大溪武德殿原有之場所精神，為此，大溪木博館邀請桃園市體育會劍道委員會及桃園市劍道文化促進會，結合大溪武德殿的空間與桃園劍道文化，設計一系列劍道展演及民眾體驗活動，讓觀眾更進一步了解桃園市的劍道運動及大溪武德殿發展歷史，體驗劍道的樂趣，感受歷史建築曾有的風華。

鄭文燦市長表示，「任內因為大溪豐厚的歷史文化底蘊，而成立大溪木博館，致力於大溪文化資產空間修復及活化再生，並利用活化後的歷史空間，連結大溪的居民共同進行文化保存及發展，展現文化成為當代生活的新風貌。武德殿劍道體驗活動4月18日、25日還有2場，木博館也持續推出木藝手作主題等多元教育推廣活動，歡迎民眾報名！

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