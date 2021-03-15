「神仙產品」吸金1.72億可防新冠肺炎　警搗犯罪集團：普通食用鹽

▲上海警方破獲一起以食用鹽混充頂級「紫竹鹽」的傳銷犯罪集團。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

上海警方發現一間名為龍口玉川網聚國際貿易有限公司，透過傳銷體系對外銷售一款「紫竹鹽」產品，並對外宣稱可以解毒、根治慢性疾病及預防新冠肺炎等多重功效。當消費者購買「紫竹鹽」產品後，便可註冊成為會員，進而通過介紹產品、發展下線獲取現金提成。

▲犯罪集團以假「紫竹鹽」牟利，吸金1.72億新台幣。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，警方在調查過程中發現，玉川國際對外宣傳的「神仙產品」其實與普通食用鹽並無兩樣。主嫌馬某等人通過虛假包裝產品功效，吸引用戶以1200元（人民幣，下同）、3600元及

9900元等不同價格購買相應價值的「紫竹鹽」產品，獲得發展下線的資格後，採用「雙軌制」發展，根據不同層級享受不同比例的回報，以此實現會員規模的幾何級增長，層級已發展至89層。

據悉，以馬某為首的犯罪集團利用「紫竹鹽」的名氣，吸引中老年群體購買產品並註冊成為平台會員，會員人數達7300多人。不過，犯罪集團出售的產品僅是一般超市便能買到的食用鹽，與實際上富含各種礦物質，必須經由九烤過程的頂級紫竹鹽天差地遠。

上海警方歷經3個月偵查，成功偵破「玉川國際」組織、領導傳銷活動案，逮捕以馬某為首的犯罪集團8人，查獲傳銷平台伺服器14個，涉案金額約4000餘萬元人民幣（約1.72億元新台幣）。