　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

復合成功率98%　減肥藥商扮法師布「磁場大陣」要價38000元

▲八卦，羅盤，太極，陰陽。（圖／CFP）

▲大陸出現擺法陣解決感情問題的詐財手法。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州的王小姐和男友分手一段時間仍鬱鬱寡歡，即便前男友已另結新歡，她仍想靠改運挽回。王小姐某日突然刷到一條「占卜就能幫助分手情侶復合」的訊息，一位名叫「小丹」的法師表示，「只要我做法擺陣，清理你們之間的障礙，修復磁場，就能促進你和前男友復合。」

▲八卦，羅盤。（圖／CFP）

▲假法師透過網路宣稱可靠擺陣挽回前男友，誘騙被害人一步步落入圈套。（圖／CFP）

王小姐落入圈套後，明碼標價的戲碼便正式上演，法師小丹向她提到，妳因為跟男朋友矛盾太多，久而久之雙方磁場消散了，只要請願做法布磁場陣，復合的成功率能達到98%，「這個價位表按小磁場陣、中磁場陣、大磁場陣，以及極速版和加強版來標價，最低的是400多元（單位人民幣，下同），最高的將近一萬。」

經過三個多月，王小姐不僅沒達到與前男友復合的效果，還花費7000多元人民幣，讓她意識到自己是被騙了，因而報警處理。

▲假法師擺陣明碼標價。（圖／翻攝長安劍公眾號）

▲擺磁場陣明碼標價，還有極速版跟加強版。（圖／翻攝長安劍公眾號）

警方循線找到「法師小丹」後，發現小丹其實是一個賣減肥藥的微商，原想透過占卜帶貨賣減肥藥，沒想到單純靠「占卜」錢賺得更快，只要有人上鉤，她便利用網路上搜尋到的話術，拼湊成煞有其事的「金句」，來獲取信任。

這種「占卜擺陣」的新型騙術專門挑深陷在失戀悲痛中的人下手，自稱能夠「占卜擺陣」，幫他們修復感情。相較於王小姐3個月便驚醒止損，小斐（化名）被騙子以「青城山道士」的名義騙走26萬餘元人民幣（超100萬元新台幣），更是令人唏噓。

「青城山道士」的話術與法師小丹如出一轍，都是先舉出一些成功案例令受害者信服，然後以陣法還不夠大、需要道友幫忙、要買法陣道具等為由，讓受害者不斷給自己付錢，進而達到詐騙目的。

ET快訊
吃好市多「這3種食物」3人送急診！她嚇：吃完藥又拉
iPhone 13迎接Touch ID回歸　預告明年將有「大
冷看女友被「開槍推下山」！他事後見這幕嚇壞：妳回來了？
嫩妻洗澡PO兒照到婆家群組　「這點」反射她裸體全被公公看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「遙感31號04組衛星」發射成功　將用於電磁環境探測

復合成功率98%　減肥藥商扮法師布「磁場大陣」要價38000元

四國元首會談聲明隻字未提　環時：中國在這次會議無處不在

22歲男「啃老兩年」沒出過門　躺床玩手機「吃喝靠父母送進房」

「不交罰款就扒你家墳」　陸村支書魚肉鄉民遭判2年徒刑

「禽獸王朝」6皇帝一個比一個變態！愛看美人群交　砍下頭顱抱懷中

小米抗告獲初步勝利！美國防部禁令暫停執行

員工編號：3782　螞蟻集團CEO胡曉明辭職投入社會公益

福建開大門！　開放台資可以申請註冊為大陸企業

指控威脅國安　美國列「華為、中興等5公司」入黑名單

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

黃子佼放閃孟耿如：愛要讓全世界知道　侯佩岑媽很認同「你跟我理念一樣」

陸「遙感31號04組衛星」發射成功　將用於電磁環境探測

復合成功率98%　減肥藥商扮法師布「磁場大陣」要價38000元

四國元首會談聲明隻字未提　環時：中國在這次會議無處不在

22歲男「啃老兩年」沒出過門　躺床玩手機「吃喝靠父母送進房」

「不交罰款就扒你家墳」　陸村支書魚肉鄉民遭判2年徒刑

「禽獸王朝」6皇帝一個比一個變態！愛看美人群交　砍下頭顱抱懷中

小米抗告獲初步勝利！美國防部禁令暫停執行

員工編號：3782　螞蟻集團CEO胡曉明辭職投入社會公益

福建開大門！　開放台資可以申請註冊為大陸企業

指控威脅國安　美國列「華為、中興等5公司」入黑名單

父看「廁所謎片」驚見主角竟是女兒！　國中男師校內硬上拍片PO網

菲律賓駐處2職員確診新冠肺炎　暫停領務服務至24日

轉職潮持續！　調查：平均需花87天才能找到好工作

Q戴維斯背傷復發　領航猿臨時安排休養

4男樹下躲雨…閃電落下「火光炸裂」倒地！釀1死3傷　驚恐畫面曝

背心鈕扣竟是珠寶胸針！　多用途還可當耳環好加分

好像是大明星！出席文山愛植樹小粉絲包圍「大學長」爭求簽名

支持蔣萬安參選台北市長？　馬英九「鬆口」回應了

北市大安「鋼鐵婦」遭巴士撞噴！硬闖紅燈被擊落　起身續衝攔公車

雲林植樹活動　西螺新頂埤頭大排種羅漢松贈1900株苗木　

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

大陸熱門新聞

29歲媽帶「1兒1女」跳樓當場亡

勾魂女警陪睡9名高官！　性敲詐千萬元入獄

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

相親失敗50次！女子返家見爸爸「死亡凝視」

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

老人遭3車輾過慘死　恐怖畫面曝

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

22歲男兩年沒出過門　吃喝靠父母送進房

父子實驗「成功」　傻眼燒了2000坪草地

誰能推翻武則天？國師：5隻猴子

年薪千萬工程師想入贅！開條件「幫他事業」

獨／直擊微熱山丘上海門市 「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

媽只上半天班就職辭　怕到不敢回家

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

更多熱門

相關新聞

拜月老「掛穩交都不是他」　曝籤尾悲劇了

拜月老「掛穩交都不是他」　曝籤尾悲劇了

「日月潭龍鳳宮」是有名的月老廟，去年順利完婚的藝人小甜甜（張可昀）就曾透露她前往參拜後，真的就遇到另一半。就有男網友到該廟朝聖，拜月老時抽到「上上籤」，結果一個月後不僅沒有脫單，身邊的異性好友還接連找到對象。沒想到，有人就在籤詩上發現原PO仍舊單身的原因，只能噴笑「悲劇了啦！」

一愛上就徹底投降　愛上你就會降低底線星座

一愛上就徹底投降　愛上你就會降低底線星座

不想努力了！阿姨愛金髮男「開卡送金幣」

不想努力了！阿姨愛金髮男「開卡送金幣」

名醫狂收信「靠30萬發大財」！密技曝光網笑爛

名醫狂收信「靠30萬發大財」！密技曝光網笑爛

假島主詐3.8億　長江集團顧問交保10萬

假島主詐3.8億　長江集團顧問交保10萬

關鍵字：

法師磁場陣法詐騙感情復合

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

《狗蛋》楊小黎破尺度「全脫了」

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面