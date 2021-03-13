復合成功率98%　減肥藥商扮法師布「磁場大陣」要價38000元

▲大陸出現擺法陣解決感情問題的詐財手法。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州的王小姐和男友分手一段時間仍鬱鬱寡歡，即便前男友已另結新歡，她仍想靠改運挽回。王小姐某日突然刷到一條「占卜就能幫助分手情侶復合」的訊息，一位名叫「小丹」的法師表示，「只要我做法擺陣，清理你們之間的障礙，修復磁場，就能促進你和前男友復合。」

▲假法師透過網路宣稱可靠擺陣挽回前男友，誘騙被害人一步步落入圈套。（圖／CFP）

王小姐落入圈套後，明碼標價的戲碼便正式上演，法師小丹向她提到，妳因為跟男朋友矛盾太多，久而久之雙方磁場消散了，只要請願做法布磁場陣，復合的成功率能達到98%，「這個價位表按小磁場陣、中磁場陣、大磁場陣，以及極速版和加強版來標價，最低的是400多元（單位人民幣，下同），最高的將近一萬。」

經過三個多月，王小姐不僅沒達到與前男友復合的效果，還花費7000多元人民幣，讓她意識到自己是被騙了，因而報警處理。

▲擺磁場陣明碼標價，還有極速版跟加強版。（圖／翻攝長安劍公眾號）

警方循線找到「法師小丹」後，發現小丹其實是一個賣減肥藥的微商，原想透過占卜帶貨賣減肥藥，沒想到單純靠「占卜」錢賺得更快，只要有人上鉤，她便利用網路上搜尋到的話術，拼湊成煞有其事的「金句」，來獲取信任。

這種「占卜擺陣」的新型騙術專門挑深陷在失戀悲痛中的人下手，自稱能夠「占卜擺陣」，幫他們修復感情。相較於王小姐3個月便驚醒止損，小斐（化名）被騙子以「青城山道士」的名義騙走26萬餘元人民幣（超100萬元新台幣），更是令人唏噓。

「青城山道士」的話術與法師小丹如出一轍，都是先舉出一些成功案例令受害者信服，然後以陣法還不夠大、需要道友幫忙、要買法陣道具等為由，讓受害者不斷給自己付錢，進而達到詐騙目的。