疑詐騙車手內鬨！侵吞2萬元堅不上繳組織　男遭猛砍渾身浴血求救

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名范姓男子疑似擔任詐騙車手期間侵吞款項，沒有上繳給組織，15日凌晨3時許被葉姓、林姓少年設局約出，在樹林區八德街、復興路口車上談判，范男拿不出未上繳的2萬元，組織內另名莊姓男子突然拉開車門，持「料理庖丁刀」朝范男手腳、腹部猛砍，范男渾身浴血跑至超商求救，警方獲報後將他送醫治療，並於4小時內緝捕兇嫌莊男到案。

據了解，19歲的莊男日前疑似加入了詐騙集團擔任車手一職，但有次去提領了款項後，2萬元的詐騙所得卻遲遲沒有繳給上級，遭組織盯上。15日凌晨好友葉少、林少（17歲）藉口聊天將他約出來，並在車上提到侵吞詐欺款項一事，但范男卻拿不出這筆錢，少年於是按約定打電話給莊男（20歲）。

▼范男被設局約出且拿不出錢，車門突然被打開猛砍。（圖／記者游宗樺翻攝）



在附近埋伏的莊男打開未上鎖車門，持料理庖丁刀朝范男身上猛砍手腳、腹部猛砍，男子遇襲後下車要追對方，從八德街、復興路口跑到約40公尺外的超商求救，店員看到滿身是血的傷者，驚嚇之餘幫忙打電話報警，警方到場後將坐在駕駛座的葉姓少年帶回派出所釐清，並調閱監視器，4小時內在板橋區大觀路三段逮砍人莊男，並起獲作案用衣服等贓證物。

莊男等人表示，因為不滿范男擔任車手還侵吞2萬元款項，才會設局要警告他，所幸范男送醫後救回性命，全案依殺人未遂罪嫌將他們依法送辦。

▼副駕駛座血跡斑斑。（圖／記者游宗樺攝）



▼超商外留有求救時的血腳印。（圖／記者游宗樺攝）



▼疑詐騙車手內鬨砍人，警方案發後4小時內緝捕兇嫌到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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