台中女抱120萬面交贖款　因手機有這項小功能驚覺被詐

▲▼台中一名女子準備面交詐團贖款前，接獲老公手機插撥，還好保住120萬元。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區廖姓男子接到女兒被綁架的恐嚇電話後，他到霧峰警分局成功派出所報案，曾姓妻子則帶著120萬現金前往指定地點面交，就在交出現金前，接了老公手機插撥被告知是詐騙案後，曾女嚇得馬上逃到附近咖啡店，緊抱著現金，驚魂不定的等著警方前來，警方雖然沒當場逮到車手，還好保住了兩人的辛苦錢。

成功所警員鐘國鴻、謝忠男及莊偉荃日前接獲廖男報案，廖指出，他接到一通勒贖電話，原因是女兒替友人擔保，而友人欠債跑路，所以綁匪擄走女兒並毆打成傷，要求家屬必須付現120萬元才願意放人，廖男獲悉後相當驚慌，立即依照對方指示，將妻子的電話給了對方，並由妻子帶著現金到指定的繳款地點。

警方到達廖男住處後，透過雙方通話內容判斷對方是詐騙集團，但為求慎重，先協助廖男確認女兒安危，經透過各種方式聯絡到正在上班的女兒，並確認無安全之虞後，廖男才如釋重負，但妻子卻在前往面交的路上，而且妻子手機一直通話中。

警方一方面趕往面交地點，廖男則持續撥打妻子電話，就在曾妻要交出「贖款」前，終於接起了老公的插撥電話，得知竟是詐騙案之後，嚇得趕緊逃離現場，心有餘悸的在附近一家咖啡店等待警方到來。

警方表示，雖然到達現場前，車手已經離開，但慶幸的是保住了120萬元，後來也護送曾女返回銀行，再次將現金存入銀行內。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來