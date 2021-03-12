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不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲前鎮警分局草衙派出所接獲銀行來電，成功制止余姓婦人之二度遭到詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）
 

記者吳世龍／高雄報導

網路交友手法日新月異，日前在高雄市前鎮區某銀行有一位50多歲的余姓婦人，在臉書上認識自稱「King Huang」的外國男友，余婦供稱要開立新帳戶給國外友人匯款，行員警覺不單純，一面藉故拖延一面聯繫警方，前鎮警分局草衙所巡佐李正宏、警員余錦鴻趕赴現場關心，追查才發現原來是詐騙翻新手法。

前鎮警分局草衙派出所接獲銀行來電，表示一名年約50多歲的余姓婦人之前曾遭詐騙，這次（10日）又到臨櫃要提供個資給網友，擔心她受騙，因此請警方到場協助。但余婦向警方供稱這位來自英國名叫「King Huang」的網友，要她開立新帳戶、要將錢匯給她，再託她在高雄置產購屋好讓他來台灣定居，警方不斷告訴婦人這是詐騙手法，一開始先鬆懈她心防，待被害人沒有防備就會假借帳戶凍結等理由，反要求被害人匯錢過去。

余婦原先對警方說法本來還半信半疑，言談中透露兩人已經聊許久，但對方始終不肯跟她視訊，原以為是對方要匯錢給她應該沒問題。但警方依然勸說：「錢不可能先匯給你，現在要你匯給我你會嗎，你沒被他騙就好家在，還要他匯錢給你！」更苦口婆心的說：「匯錢要當面，不能人說在國外就要匯錢那是騙人的，銀行借錢也要抵押也要蓋印章，你這樣就借給別人」，余婦這時才恍然大悟，同時也出示手機，拜託警方幫忙她將對方的通訊方式封鎖刪除。

前鎮警分局呼籲，詐騙集團現在仍常用「外國人」的名義來行騙，但現在國際間新冠肺炎疫情仍嚴峻，除特定限制人可入境台灣，目前要以一般「外國人」的身份來台訪友甚至談戀愛是不可能的事情，也提醒民眾勿在網路上被所謂自稱「外國人」的花言巧語給矇騙而放下戒心，避免感情受騙，錢財遭詐。


►「時間對我們來說完全沒用！」

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