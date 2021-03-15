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選手殞落！跳傘6000次…這次傘「竟然沒打開」　急速墜地碎骨慘死

▲▼跳傘。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名外國好手在跳傘比賽中，意外身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢 ／編譯

西澳州的首府伯斯（Perth）日前舉辦國際跳傘競賽，其中一名30歲的外國好手跳下後降落傘卻未能正常開啟，導致他直接墜地身亡。當局表示，死者是一位跳傘老手，生涯一共跳了6000次，這次卻不幸喪生。

根據美國ABC報導，為期一周的2021年澳洲虛擬跳傘錦標賽（Virtual Nationals Skydiving Competition），參賽者只需要提交跳躍影片便能在澳洲境內多地自由參賽，而30歲的外國男子與友人選在14日於丹達拉甘郡（Shire of Dandaragan）的跳傘勝地「朱里恩灣」（Jurien Bay）進行，且參賽項目是極高難度的「飛鼠裝飛行」。

然而，這名生涯擁有6000次跳傘經驗的運動好手一躍而下之後，降落傘竟然沒有正常開啟，導致他不幸墜地身亡。朱里恩灣跳傘俱樂部負責人史帕洛（Christine Sparrow）表示，這對跳傘界來說是可怕的一天，「我們在朱里恩灣開始跳傘事業的10年以來，從來沒有發生死亡事故，我們將與這名男子的親友同在。」

澳洲降落傘聯盟主席庫伊（Richard McCooey）聲明指出，將對這名男子的死亡徹底調查，包括對屍體進行相驗，以確認最有可能的案發原因或其他促成因素，不論經驗水準高低，跳傘的安全是最重要的，「我們非常認真地對待這起事件。」

丹達拉甘郡首長霍爾姆斯（Leslee Holmes）表示，急救人員與目睹這一切的人們一定感到非常恐懼，這場悲劇催毀了這個以跳傘聞名的沿海小鎮，朱里恩灣一年四季都擁有允許跳傘的條件，跳傘對當地來說是吸引外地人的優質產業。報導稱，2019年也曾發生20餘歲男性在朱里恩灣跳傘，著陸時卻摔斷腿的類似意外。

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