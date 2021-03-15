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LIVE／國產疫苗測試「變異病毒」有效　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心下午2點召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情及防疫作為。台灣向AZ直購的11.7萬劑疫苗將完成封緘檢驗，全台醫護接種意願調查今日將送指揮中心；另外，傳出國內疫苗廠研發出能對抗變異病毒的二代疫苗。針對上述議題，記者會有望一併說明。

歐美國家自去年開始積極施打新冠疫苗，台灣也有3家疫苗廠商包含高端疫苗、聯亞生技及國光生技投入國產疫苗研發，但進度有限。中區傳染病防治醫療網指揮官、聯亞第二期臨床試驗執行總計畫主持人黃高彬今日透露好消息，目前本土疫苗對於英國變種病毒和南非變種病毒皆有效力，「實際測試的過程跟保護力是幾%，我現在不方便公布，這個要由其他公信力機構說明。」

AZ疫苗在歐洲爆出「血栓之亂」，歐洲多國暫停施打，指揮中心先前請地方衛生局針對全台醫護進行施打意願調查，今日就有初步結果。莊人祥昨日表示，調查意願只是參考，最後要不要打，還是醫護自行決定，「沒有壓著他們打」。至於總統是否帶頭接種？還有待調查醫院出爐後另行評估。

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另外，台灣從COVAX購得的20萬劑疫苗，原訂最快2月底、3月初出貨，至今無下文。莊人祥坦言，「期間確實遇到轉折或一些問題，正持續研議解方」，對於是遭遇哪一部分轉折，則沒有進一步說明，僅表示目前持續解決中，也著手聯繫運送問題，一旦運送時間和數量確認後，會再跟國人宣布。

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心統計，截至目前國內累計181,209例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含 179,155例排除)，其中985例確診，分別為869例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另1例(案530)移除為空號；確診個案中10人死亡、950人解除隔離、25人住院隔離中。

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關鍵字：

莊人祥新冠肺炎指揮中心AZ疫苗變異病毒

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