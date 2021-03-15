生不如死！疫情加劇「全球嬰兒荒」　釀財政雙重打擊

▲疫情下，不少夫妻在家的時間變長，但生育率卻沒有因此提高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎爆發至今引發不少前所未有的危機，原本在以為在疫情影響下，許多夫妻在家相處的時間變多，生育率應該會上升，但沒想到2020年的新生兒數量卻極低，台灣、南韓和香港去年的人口皆為負成長，即死亡人數比出生人數還多，而法國的生育率是二戰以來最低，中國的新生兒數量則較往年減少15%，顯然疫情嚇退了民眾生育的念頭。

根據《彭博》報導，自從新冠肺炎爆發一年多以來，原本期望的疫情嬰兒潮並沒有來臨，疫情反而對人口增長帶來明顯且衝擊性的傷害，且不僅僅是因為嚴峻的死亡人數，包括義大利到新加坡等主要經濟體，在各種防疫限制下的社會狀況，也勸阻了人們生孩子一事。

▲從台灣、南韓、中國、新加坡到歐美等地，過去1年來生育率紛紛下降，不只將削弱潛在經濟成長，也會使未來財政可負擔性更形惡化。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

在疫情影響下，各國政府巨額借貸，導致未來的納稅人需要承擔更多債務，但未來的納稅人卻越來越少，這對人口高齡化的亞洲和歐洲部分地區來說打擊很大。匯豐控股有限公司經濟學家（James Pomeroy）詹姆士表示，「如果衰退時間越長、越嚴重，出生率下降的幅度就越大，而出生率下降可能成為未來家庭生育的常態。」如果往後情況真的如他所預測，「經濟成長率將繼續降低，長遠來看的話，高額債務的可持續性也降低。」

▲全球正面臨高齡化問題。（圖／pixabay）

報導指出，義大利生育率降低的情況最明顯，以去年12月的數據來看，義大利15城市內的出生人數減少了22%；日本2020的新生兒數量創下歷史新低；台灣原本就不高的生育率更是首度跌破1。就財政角度來說，這樣的結果十分不理想，以美國為例，即使沒有疫情影響，到了2030年退休人口仍是高於兒童人數；而歐盟在2008年到2016年的期間，退休金支出已經增加近三分之一，扶養比也只會更高。

野村控股的經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）也指出，「財政影響可能是雙重打擊，人口增長的下降將讓勞動力減少，進而損害稅受，這也會讓公共養老金和醫療保健支出增加。」德國IZA勞動經濟研究所（IZA–Institute of Labor Economics）也預測，美國的出生率可能會比2008-2009年經濟危機時更下降50%。

▲推遲生育並非壞事，但極有可能會面臨到不孕症等問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



除了生育率以外，疫情影響下組成家庭的腳步都變慢，新加坡在2020年的結婚人數下降約10%，因此當局也增加補助，鼓勵公民在疫情下多生孩子。不過對某些國家來說，經濟可以復甦，但生育率卻無法改變，麻州威爾斯利學院（Wellesley College）經濟學教授菲利普（Phillip Levine）也說，「當大家都開始延遲生育時，有些人可能真的會晚點生，但當中某些人卻根本不會。」

奧地利人口研究所的生育專家湯瑪斯（Tomas Sobotka）補充，「很多人根本不會生孩子，因為推遲的空間已經越來越小，現在許多打算將來生孩子的男女都處於30代末或40代初，但當他們以後想生的時候就可能面臨不孕症。」