嗑3萬碗泡麵為土地公慶生！南投石龍宮湧3萬信眾　香油錢破百萬

▲昨逢「頭牙」土地公生日，中寮石龍宮吸引3萬人來吃泡麵。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

昨天是土地公誕辰，南投中寮「泡麵土地公」石龍宮因防疫考量，取消「頭牙」祝壽儀式，但信眾熱情絲毫不減，單日湧進3萬人參拜，一起吃掉超過3萬多泡麵來為土地公慶生。

每年農曆2月2日是「頭牙」土地公生日，今年適逢周休假日，石龍宮周邊再度湧現大量車潮和人潮，昨天從早到晚，甚至到深夜凌晨，聯外產業道路都擠得水洩不通，廟方估計一天就有3萬名信眾和遊客前來。

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▲昨逢「頭牙」土地公生日，中寮石龍宮吸引3萬人來吃泡麵。（圖／民眾提供）

大批信眾前來還願、為土地公慶生，大多會帶上一箱箱泡麵，不免俗地也會自己吃上一碗，廟方志工整理拆封泡麵箱忙得停不下手，提供熱水的水龍頭水流也沒有停過，每位遊客或站或坐，稀哩呼嚕吃得不亦樂乎。

▲昨逢「頭牙」土地公生日，中寮石龍宮吸引3萬人來吃泡麵。（圖／民眾提供）

廟方指出，周末兩天下來就拆了3千箱、吃掉3萬多碗，泡麵紙碗又堆成一座座小山；由於晚間沒有人力，廟方僅有的5、6位志工人員，今天早上6點半出動，直到中午都還在清理回收紙碗。

除了泡麵，也有很多人帶著其他供品前來，或是直接捐贈香油錢；廟方表示，還沒確實統計過這兩天入帳的金額，但依據過去經驗，應該都在百萬以上。



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