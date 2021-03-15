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女友經痛到「想拿掉子宮」！暖男跪求安撫妙計　網強推「這1招」

胃痛,肚子痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲經痛是不少女生的困擾之一。（圖／記者李佳蓉攝）

實習記者周依儒／綜合報導

女生每個月的那幾天，總是因為不適讓情緒大起大落，如果再加上經痛，就更讓人感覺生無可戀。一名貼心的男網友就表示，自己的女友每次都經痛到「想要拿掉子宮」，在提出熱敷、喝熱飲、止痛藥皆無效後，很想知道自己到底還能做些什麼來安撫女友，因此上網連喊2次「求救求救」。

一名男網友在PTT上以「經痛很厲害時 大家都怎麼安撫」為題發文，表示自己的女友經痛非常嚴重，甚至已經達「想要拿掉子宮」的誇張程度，因此想知道自己到底可以做什麼？且原PO也很具體的指出，「當還不在身邊只能傳訊息的時候，除了表現出可感受到她很痛以外，或者說你辛苦了這些講到爛的話，還有什麼方向可以有比較好的安慰呀？」此外，如果在身邊的話，除了備妥熱敷、熱飲、止痛藥、衛生棉等用品外，還可以做什麼，才不會讓女友有「你什麼都不懂」的感覺。

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▲暖男發文詢問安撫妙招。（圖／翻攝自PTT）

▲暖男發文詢問安撫妙招。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後紛紛吸引許多女網友回覆，「沒救，你天生沒子宮就真的不懂」、「你看能不能幫忙讓她那天活得跟廢人一樣」、「看醫生調體質」、「痛成這樣還沒帶去看醫生嗎」、「經痛直接叫她吃止痛藥然後閃遠一點」、「吃止痛藥比安撫有用，不然就送醫院」、「如果完全沒辦法減輕疼痛，在經期時就努力讓她的生活過得輕鬆點，比如替她張羅晚餐或是接送，讓她不用下腹痛但還要勉強活動。」、「千萬不要在旁邊玩電動」。

月經，生理期，經痛，肚子痛，症狀。（圖／達志／示意圖）

▲最多網友建議的就是「安靜即可」。（圖／達志／示意圖）

不過，在一串留言中最多人推的方法還是「安靜」！「 Leave her alone 就是最佳解」、「除非明顯跟你求救具體內容不然不要去煩她」、「爆發時如果只能躺床應該只想靜一靜」、「說什麼安慰都沒有用，又不能讓人因此不痛，痛的時候只想躺著耍廢不要被吵」、「不要惹怒她就好」、「不要裝懂」、「不用安撫，別在旁邊煩我吵我就好了」、「在旁邊不要吵，隨時待命看有什麼需求」、「真的就是不要吵，因為講話肚子會用力就會痛」。

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