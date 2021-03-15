IG濾鏡紅爆！妹子愛用「雪餅」拍照　男網友狠酸：滿臉白頭粉刺？

▲不少妹子都愛用IG雪餅特效。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

社群軟體Instagram除了可以發文、發限時動態分享近況，還有多款濾鏡可以使用，很受年輕人歡迎。近來非常流行一款名為「雪餅」的IG濾鏡，許多妹子拍照時，都會特別選用；但是，就有網友完全看不懂這種特效，直言「超級噁心！」貼文隨即引發熱議。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「覺得IG限動那個白白點點的濾鏡是不是很噁」為題丟出討論，提到不知道從何開始，就有不少人很愛用「雪餅」的濾鏡，這個特效會讓整張臉出現白點，讓他覺得很噁心，每次一看到就會大翻白眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友對於「雪餅濾鏡」的看法很兩極。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「噁到爆！完全不懂為啥有人會用那個」、「她們是真的覺得那樣很正，完全無法理解」、「金箔面膜？哈哈」、「密集恐懼」、「滿臉白頭粉刺」、「就一堆瞎妹」、「真的蠻像椰子蛋糕的」、「有磨皮啊」、「超多網美愛用！傻眼」、「因為雪餅特效有瘦臉+縮鼻翼+放大眼睛」。

此外，Dcard上也有男網友發文表示，不論是IG或交友軟體，總有一堆女生愛用「雪餅濾鏡」，他真心看不懂。不過，就有不少女學生回應，「好看！自然上妝」、「因為用起來很漂亮」、「素顏、剛起床很好用啊」、「我覺得那個濾鏡超讚的！就是可能是因為一點一點的白色點點可以讓臉變白，有個提亮效果外，還能遮痘痘」、「我個人就（覺得）很好看啊，幫你直接上妝啊」。