LINE傳出閃退災情！想送貼圖「遭強制關APP」　刪掉、重灌都沒用

▲安卓傳出LINE閃退災情。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

通訊軟體LINE稍早傳出閃退問題！今（15）日下午1點左右，有網友在PTT的Android板上發文，指出他到聊天打字介面點選貼圖的瞬間，就會馬上閃退、自動重啟，就算強制停止再開、手機重新開機、刪除APP重灌都沒有用，忍不住請益「請問Line的閃退問題」。沒想到災情不只原PO一人，許多人也紛紛抱怨，「今日14：30前還正常，之後都會閃退。」

發文網友文中敘述使用情況，說他大約是中午12點半左右開始有這樣的狀況，「Line裡面聊天打字介面點選貼圖的瞬間，馬上閃退app自動重啟，別的功能都沒事，只有貼圖閃退，目前就是純文字不能使用貼圖狀態。」目前原PO已經試過強至重開APP、重新開機、APP刪除重灌，但都沒有用，「心已累求救」、「系統與Line版本皆已更新到最新版。」

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就有許多人看到貼文後，紛紛回報災情，「跟你遇到相同狀況」、「相同狀況+1 重開手機和關閉背景作業都無效」、「中午開始相同情形，砍掉重安裝也一樣」、「方法全部試過，我以為是我買的新貼圖害的，結果換帳號還是一樣」、「今日14：30前還正常，之後都會閃退。」

▲有網友發現，關鍵字提示的貼圖可以點，但直接選貼圖卻不行。（圖／翻攝自爆怨公社）

連Gossiping板上也有網友討論，「我現在line傳貼圖就會當機耶！有人跟我一樣ㄇ？我只是想傳貼圖ㄚ！」其他安卓使用者也深感其擾，「已經很多人有這個問題了」、「+1 不知道啥毛病。」據悉，目前部分安卓機型更新最新版Line後出現閃退災情，iPhone用戶則是沒有這個情形發生。

另外，到Play商店一看會發現，不少使用者都抱怨，會出問題都是在更新之後，「更新之後再也收不到任何訊息通知！甚至通話也不會響！非得要把LINE程式打開才有會跳出訊息通知，重要訊息都接收不到」、「更新後，來電不響，只有開著時才響。」PTT就有網友建議，「降版就好，9.4.5版正常」，認為是更新後的版本問題，不過目前確切原因仍不明。