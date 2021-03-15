告別式叮嚀「一路好走」　她睡覺被2奶奶壓超火：我像佛祖嗎？

▲原PO分享工作時發生的事。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女禮儀師分享在告別式現場，對亡者說，「奶奶，請妳一路好走，跟佛祖去修行吧」，結果睡覺時反被兩名老太太壓，讓她超火大，「妳們都活到90多歲了，有事要拜託人不能好好講嗎？一定要用壓的嗎？」

當事人14日在「靈異公社」臉書社團說，她是個現在人說的斜槓青年，「我是宮廟誦經師，也有在辦事，但是同時我也是殯葬禮儀師」；前陣子跑殯儀館跑了兩場，都是高齡離世的奶奶，一位95歲、一位92歲，照片看起來都非常慈祥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，在告別式的過程，她一邊顧著現場，一邊聽司儀講話，聽著聽著的同時，「連續兩場我看著兩位奶奶時，心裡默默地說，奶奶，請妳一路好走，跟佛祖去修行吧。」

▼原PO被兩名奶奶壓。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

「回家後半夜睡覺被壓，是的，就是這兩位老太太，我被壓的時候真的很火。」原PO寫道，「妳們都活到90多歲了，有事要拜託人不能好好講嗎？一定要用壓的嗎？」

原PO指出，「後來在心裡跟她們說，現在不是我在廟裡的時間，麻煩請各回本位，有需要幫忙請在我在廟裡的時候再告訴我，之後兩位老人才離開。重點是，我叫妳一路好走，妳跟著我走有事嗎？我看起來像佛祖嗎？」

對此，有網友表示，「之前聽過一個師父說，人身上都會有光，有時候佛緣深又有功德的人，身上的光會比較大，容易被跟。」原PO回，「對，我也是常常這樣被神明說。」

其他網友笑說，「可能奶奶重聽⋯聽成一路跟著你走～所以他們就跟來了」、「阿嬤可能覺得跟著你才能找到佛祖」、「自帶仙氣啦。」