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鐵齒高中生偷看送肉粽！耳邊傳低語「輪到你囉」…父母破門崩潰

▲▼鬼,靈異,恐怖,女鬼,幽靈,驚悚（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲高中生不信邪，沒想到真的發生意外。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

剛好碰上「送肉粽」的習俗，還是不要太鐵齒！一名女網友分享身邊的故事，朋友的兒子不信邪，犯了送肉粽時的禁忌，接著發生連串的詭異事件，還差點釀成遺憾，嚇得母親崩潰大哭。

這名女子在「靈異公社」中分享，她的朋友住在彰化，兒子就讀高中，正好是最皮、最鐵齒的年紀，當時朋友住家附近有人上吊，該戶人家請了法師來安排「送肉粽」，同時通知里民。

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沒想到，送肉粽的日子到來，朋友的兒子不信邪，認為「不要出門就沒事」，打開了窗戶，瞬間起了雞皮疙瘩，接著連續一周睡覺時，不斷夢到「練習綁繩子」的場景，嚇得趕緊跟母親說這件事。

當時朋友也不當一會事，沒想到家中深夜傳出巨響，朋友與丈夫趕緊起床，想查看兒子的狀況，卻發現房門反鎖，拿了備用鑰匙打開，看見兒子吊在繩子上，嚇得趕緊上前救人。

▼所幸父母當時都在家，成功把兒子救了回來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲靈異,鬼,附身,鬼壓床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

朋友的兒子清醒後，也不明白自己在幹嘛，只是不斷聽到「時間到囉，這次輪到你囉」，還跑去買了繩子，接著就發生詭異的狀況。

朋友自責地哭了出來，不應該以為兒子在胡言亂語，沒有當回事。所幸後來請了師傅來處理，才讓事情告一段落。

詭異的經歷在網路上公開，引起網友一陣發毛，「父母比小孩鐵齒」、「大人都自以為」、「不要那麼鐵齒，去看送走的過程，也不要開窗戶比較好」、「請問那送肉粽的那些人怎沒煞到，反而是我們不小心看到就被煞到？」

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