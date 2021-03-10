藍衣男超緊張「你家出大事快起床」　她驚醒！阿嬤真的走了

▲原PO在阿嬤過世當天，夢到一名藍衣中年男子。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「是誰在叫我？」一名女網友分享親身經歷，某天睡午覺夢到一名中年男子說，「你們家出大事了，有人過世了」，結果醒來阿嬤真的走了，「之前有聽說祖先會先來託夢，通知家中有人過世消息。」對此，有人表示，聽過若有人生病不能拜祖先，如果拜了，「祖先看到家人生病會捨不得，會直接帶走。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，事情發生在阿嬤過世的當天，「我們從小都是阿公阿嬤帶大，前年起阿嬤身體每況愈下，因此我們也經常進出醫院探望她。」

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原PO回憶，阿嬤過世當天下午，當時自己正在睡午覺，想說睡醒再去醫院探望阿嬤，「突然在夢境中出現一位穿著藍色衣服的中年男子，很緊張地告訴我，『你快點起床！你們家出大事了，有人過世了』！」

▼原PO的阿嬤在醫院過世。（示意圖／翻攝librestock免費圖庫）



「我馬上被這個夢境嚇醒，瞬間清醒，」原PO表示，「由於夢境中的場景、聲音實在太過真實，當我還在回憶這個夢的時候，我姊姊突然很緊張地開我房門說，『剛剛醫院打電話來說阿嬤過世了』。」

原PO指出，「直到今天我還是覺得很玄，不知道那位藍色衣服中年男子到底是誰？之前有聽說祖先會先來託夢，通知家中有人過世消息...夢境太過真實，直到今天還記得那個場景及聲音！」

對此，有人好奇詢問，「你家有供奉神尊或佛菩薩嗎」；原PO回，「有神尊。」一名網友留言，「雖然我沒親身遇過，但我叔叔有說，他有夢到有人跟他說，要準備幫他二哥辦後事了，我叔叔還很生氣罵了對方。沒多久，就接到我打給他的電話，說我爸要被醫院送回家了。」

還有人表示，「我只有聽過我表嫂說過，她說家裡如果有人生病，不能拜祖先。如果拜了，祖先看到家人生病會捨不得，會直接帶走…」