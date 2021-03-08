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3歲女「媽，粉紅色衣服姐姐去哪了」　殯儀館大人爆雞皮全安靜

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲相傳小孩子「看得到」阿飄。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享在阿嬤過世法會上，突然聽到3歲女兒講，「媽媽，那個粉紅色衣服的姐姐跑去哪裡了」，讓她一瞬間從腳底冷上來。她說，「小小朋友天靈蓋未蓋，好像會看得到。」

當事人今天（8日）在「靈異公社」臉書社團說，1年多前，阿嬤過世沒多久，傳統習俗都會替亡者作七、作旬，現代人講求方便，也幾乎都在殯儀館直接請法師做法會居多。

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原PO表示，做七旬法會時，除了拜請地藏王菩薩，亦會請金童玉女陪同亡者到法會現場；某次當時才3歲的女兒突然對她說，「媽媽，那個粉紅色衣服的姐姐跑去哪裡了？」

「我第一次聽到時嚇一跳，心想是我聽錯嗎？」原PO指出，「於是我當下沒有回答我女兒。過沒多久她又再問一次，『媽媽，粉紅色衣服的姐姐跑去哪裡了？她剛剛站在這裡啊』！」

▼當下在殯儀館的大人聽到都安靜了。（圖／示意照）

▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

原PO說，「我以為她是在問我姐姐的女兒跑去哪？我還回我女兒說，『小芸姐姐坐在椅子上啊，而且她是穿黃色，不是粉紅色』。但我女兒卻回我，『不是小芸姐姐，是另外一個大姐姐，穿粉紅色衣服的』！」

「一瞬間在旁邊也聽到的大人們都起雞皮疙瘩...全部的人頓時安靜...」原PO回憶，下秒有人發現靈桌上的金童玉女，玉女就是穿粉色衣服，當天法師也有聽到女兒在問粉色衣服的姐姐。法師回應，確實金童玉女也是小孩子，如果在法會現場看到小小朋友到現場，有時候也會下來想找他們一起玩。

原PO表示，「我想金童玉女也不是惡意的，只是愛玩而已，因為回家後我女兒也沒事，很正常生活。而且我姊回家後還問我女兒說，『粉紅色衣服的姐姐是綁丸子頭嗎』？」讓一旁的她聽到超傻眼。

原PO也回應網友的問題說，當下明明出太陽很熱，但一聽到女兒說後，一瞬間從腳底冷上來。還有人好奇，「所以是綁丸子頭嗎」；原PO回，「我媽馬上遮住她的嘴，帶離現場～如果回答『是』，就傻眼了！」

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