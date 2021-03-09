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買水果拜阿嬤！「八字重閨蜜」吃了狂拉虛脫原因曝　她一直道歉

▲▼水果,蘋果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO買了3、4樣水果去拜過世的阿嬤。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享給一名閨蜜吃拜過阿嬤的水果，結果讓對方狂拉肚子。她也分享閨蜜腹瀉虛脫的原因，「原來真的有命格貴重這一回事，我默默地印證了...」

這名網友8日在「靈異公社」臉書社團說，這名閨蜜也是她的同學，兩人認識很久了，「她有跟我講過因為她的命格（貴）重，有五兩八，她的母親從小就為她們姊妹批過八字了，她不能吃喪家的食物，最好也不要經過辦喪事的人家，很容易會沖剋到。」她表示，自己的命格才三兩五。

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「其實我就是聽聽，真的沒放在心上」，原PO回憶，有一年清明節，她去靈骨塔看阿嬤，買了3、4樣的水果，想說自己單身可能吃不完，所以就分了一些水果給閨蜜，也沒有提醒她是拜過亡者的，「真不是故意的。」

▼原PO閨蜜吃完水果狂拉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO說，由於水果上面沒有插香的痕跡，所以閨蜜也沒有警覺心吃下肚，「等我回到家裡，大概過了1、2個小時吧，她突然打電話給我。」她還原當下和對方的對話：

閨蜜氣急敗壞：妳那個水果是怎麼回事啊？妳從哪裡買的？怎麼吃完之後，一直拉肚子？

原PO：會嗎？可是我吃都沒事啊，那是我剛買的新鮮水果耶！

閨蜜：那妳那些水果是哪買的？

原PO：因為清明節啊！我去看阿嬤，因為太多了，怕吃不完，所以分給妳一些...

閨蜜：同學，我不是告訴過妳，我不能吃喪家的食物嗎？

原PO：對啊！妳有說過，啊....可是拜阿嬤算是喪家食物嗎？

閨蜜：對，真的會被妳害死耶！

原PO：哇！同學，我真的沒想到，真的對不起.....

▼原PO閨蜜不能吃喪家食物。（示意圖／記者謝承恩攝）

▲▼草莓,洗草莓,水果。（圖／記者謝承恩攝）

原PO表示，之後去找閨蜜，見閨蜜臭著一張臉，聽到對方說，「上一次真的差點沒被妳害死，拉了好幾次的肚子。」她說，只能一直道歉，原來真的有命格貴重這一回事，「我默默地印證了…」

有人好奇，所以閨蜜有去看醫生嗎？原PO回，閨蜜拉到虛脫，「我聽她講，吃止瀉藥都沒有用，一直到肚子排空之後才停止的。」

對此，許多網友留言，「應該是要說，只要拜陰的一律不能吃，喪家與祭祖食物是不一樣」、「我命格不貴重，但也沒辦法吃喪家的食物」、「拜陰的祭品，有些人真的是一吃就跑廁所，就好像有些人一吃到牛肉就跑廁所。」

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