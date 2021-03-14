高雄阿婆失蹤半月！他求土地公「人命關天」　下秒驚見神奇事

▲今天農曆二月初二是土地公的生日。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「不怎麼靈異，但是不可思議。」高雄一名男網友分享住隔壁的阿婆失蹤快半個月，他和里長到處找人，並祈求土地公，「土地公您掌管大地，如果知道阿婆的下落，麻煩讓我們知道，因為人命關天」，沒想到下一秒就發生神奇事。而今天（14日）農曆二月初二，剛好也是土地公生日。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團表示，有一年，他在往經銷商的公司路上看到阿婆，以為自己看錯了，因為從鼓山路到鳳山區公所的經武路，「可是一東一西橫貫大半個高雄市。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，「當天晚上遇到『剛剛好』經過我家的里長，里長聽我說了遇到阿婆的事，憂心地說，『她身上有錢，也會自己到超商買食物，可是已經失蹤快半個月了，錢也快沒了，她又會拒絕別人援助食物』。」

原PO說，原來里長擔心阿婆會因拒絕別人的食物而餓死街頭，已經報警協尋，「後來知道我看到阿婆，就立刻要我載他去尋找。於是，我們把鳳山、鳥松一帶的所有便利商店找了一遍。因為阿婆在外面晚上會窩在便利商店，便利買食物與有安全感。」

▼原PO拜完土地公就找到阿婆。（示意圖／記者陳俊宏攝）

文中提到，在一家超商前，里長進去詢問店員，就已經打算再找不到就要麻煩警察了，「我利用在車上的空檔，對著車上的土地公香火說，『土地公您掌管大地，如果知道阿婆的下落，麻煩讓我們知道，因為人命關天』！」

「說完不到1分鐘，我看到阿婆站在超商店門口....就像是憑空出現那樣.....霧霧的人漸漸實體化。」原PO表示，當下阿婆拒絕上車，怕會被帶去療養院，她說「我認識你！你是我家隔壁那個戴眼鏡的大胖子，別否認，你就是那個眼鏡仔胖子！」

原PO回憶，在載阿婆回家的路上，「阿婆很『不正常』地說了一聲『謝謝你們』。嗯～～我想還是感謝土地公吧！」

對此，許多網友留言，「好心的你、好心的土地公」、「我朋友柴犬失蹤，也是拜土地公後來就找到了⋯就在他先前一直找的附近」、「農曆二月初二是土地公阿伯的生日。」